En llauna o en ampolla, la cervesa refresca, però aporta calories buides pel seu contingut en alcohol, per això s'ha de consumir amb moderació o optar per la versió sense alcohol

La cervesa és tan antiga com les primeres civilitzacions conegudes. Procedeix de la zona de Mesopotàmia, on se n'han trobat referències arqueològiques que indiquen que aquesta beguda ja es consumia fa 6.000 anys. D'allà va passar a Egipte, país on es produïa en autèntiques fàbriques i es considerava un aliment bàsic. D'Egipte es va estendre a Europa, on els pobles cèltics, germans i gals van fer de l'elaboració de la cervesa una activitat domèstica més. I al nostre país, els ibers ja feien servir cervesa el 1100 aC, encara que és probable que el seu ús sigui fins i tot anterior.

El gran impuls de la cervesa a Espanya es va produir amb el rei Carles I i la seva cort, grans amants d'aquesta beguda. En aquella època es va crear una fàbrica artesanal que va ser la primera cerveseria moderna espanyola. A partir de 1701 la seva producció es va declarar monopoli estatal fins al final de la Guerra del Francès, i el 1833 se'n va liberalitzar el comerç. A començament del segle XX, la producció fregava ja els 15 milions de litres anuals i van sorgir les grans companyies cerveseres. El 1922 es va fundar l'Associació Nacional de Fabricants de Cerveses