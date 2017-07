S'han trobat una mitjana de 4 residus marins per cada metre lineal de platja i zona aquàtica espanyola i el material més abundant és el plàstic

Basses flotants plenes de plàstics, fusta, metalls, vidre, goma, teles o paper... És una fotografia dels oceans que cap turista no voldria tenir en el seu àlbum de viatge, però que cada vegada és una imatge més habitual. Les deixalles marines són un problema global que afecta tots els països i també un dels reptes ambientals més grans que ha d'afrontar la humanitat. Així s'indica en un informe elaborat el 2016 per l'Associació de Ciències Ambientals (ACA).

Però què són exactament les deixalles marines? El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA o UNEP, en les sigles en anglès) les defineix com "qualsevol sòlid persistent d'origen no natural (manufacturat), que hagi estat rebutjat, dipositat o abandonat en ambients marins i/o costaners". Per tant, en aquesta expressió s'inclouen una gran diversitat de materials: plàstics, fusta, metalls, vidre, goma, teles, paper i derivats o rebutjats de les activitats pesqueres.

Aquest tipus de residus es divideix en dos: macrodeixalles (les que apareixen en costes i oceans, són productes manufacturats i tenen dimensions superiors a 5 mm) i microdeixalles (les que tenen dimensions inferiors a 5 mm i que generalment s'anomenen "microplàstics", atès que són el material majoritari en aquesta fracció).

Amb tot, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) destaca l'impacte econòmic i l'amenaça per a la salut i la seguretat humanes que representen les deixalles marines, a més d'insistir en els seus efectes negatius sobre els organismes i els hàbitats marins.