La importància de les cremes solars

Saber quin factor necessita cada persona, quan cal aplicar la crema i en quina quantitat és fonamental per a protegir-se dels efectes nocius del sol

Aprofitem l'estiu per recordar la importància de protegir-se dels rajos solars, però els experts insisteixen que s'haurien de fer servir cremes amb fotoprotector al llarg de tot l'any, no només a l'estiu. Malauradament, aquest missatge no acaba de penetra, tal com demostren les dades que revelen un augment constant de la incidència de melanoma.

A més, segons l'última enquesta sobre hàbits d'exposició al sol, percepció de risc i etiquetatge de les cremes solars feta per EROSKI CONSUMER a 1.000 persones de nou comunitats autònomes, a l'estiu, un 19% dels enquestats reconeix no fer servir mai fotoprotectors i un 30% no llegeix mai la informació de l'etiquetatge.

Per tant, encara ens falta molt per aprendre en aquesta matèria i convé seguir les recomanacions dels experts per a mantenir a ratlla malalties relacionades amb una exposició excessiva al sol.

No baixar d'un índex 30

Per a triar un bon protector, convé escollir-ne un d'ampli espectre -contra UVA (rajos ultraviolats A) i UVB (ultraviolats B)-. A més, Manuel Asín, director de la primera Càtedra de Dermocosmètica espanyola a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, explica que les cremes solars protegeixen en funció de l'índex, si bé per sota de 15 la protecció és escassa i s'han de considerar bronzejadors. Recomana, a més, que l'índex mínim ha de ser un 30 i sempre en funció de cada tipus de pell.

Convé tenir en compte que la pell humana està dividida en sis fototipus que indiquen la seva resistència a la radiació solar. Així, el fototipus 1 seria l'albí i el 6, el negre. Com més baix sigui el fototipus, més alt ha de ser l'índex del fotoprotector que es faci servir. Per tant, així com un fototipus 6 no necessita fotoprotecció, o bé una protecció mínima, un fototipus 2 (les persones pèl-roges) ha de fer servir com a mínim un factor 50, que és un índex de protecció molt alt. Un cop estiguem bronzejats, sí que es pot baixar mínimament l'índex del fotoprotector, tot i que sempre per sobre del 30.

Com cal aplicar la crema

És important aplicar el producte sobre la pell seca i en quantitats generoses. Com a regla general, convé recordar que la crema que estendríem en un polze és la quantitat que necessitem per a un braç. Així mateix, cal assegurar-se de cobrir per complet tota la pell sense oblidar les empenyes, els llavis ni el pavelló auricular.

També s'ha d'aplicar el fotoprotector uns 20 o 30 minuts abans de sortir a l'exterior, perquè pugui absorbir-se bé. És fonamental repetir l'acció si l'exposició solar s'allarga en el temps: cada dues hores -o segons el que s'indiqui en l'etiquetatge-, encara que estigui núvol, i encara que hàgim sortit de l'aigua o ens acabem d'eixugar amb la tovallola.

Una altra qüestió són els nadons menors de sis mesos. No és recomanable posar-los cremes amb protecció solar, ja que la seva pell és massa delicada per als components químics que contenen aquests productes. L'Associació Americana de Pediatria aconsella aplicar cremes solars en casos excepcionals: només quan no hi hagi ombra suficient i en aquelles zones exposades al sol (cara i dors de les mans). I tan sols s'han de fer servir productes que hagin estat dissenyats per a aquesta edat.

No només cremes

Les cremes no són l'únic element que cal considerar a l'hora de protegir-se del sol. Per a una protecció solar adequada, els especialistes recomanen seguir les pautes següents:

Evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, entre les 12:00 i les 16:00 hores.

Buscar el resguard d'ombres i para-sols.

Fer servir gorres amb una bona visera o barrets d'ala ampla, que preservin bé les orelles i part de la cara, mocadors i samarretes.

Les ulleres de sol no han de faltar. Les més recomanables són les grans o les que tenen forma anatòmica. Cal fugir de les que són de joguina, per als nens, i de les que no estan homologades. Unes ulleres de sol inadequades poden ser més perilloses per a la salut ocular que no fer-ne servir, ja que, a més de no protegir, poden provocar danys irreparables a la còrnia i la retina. La seva protecció ve determinada pel filtre i no pel color: una coloració fosca no significa que protegeixi; al contrari, si és fosca i no porta filtre, fa que es dilati la pupil·la i que hi entrin més radiacions, fet que resulta més perillós.