Les particularitats de l'infart femení

Aquesta malaltia relacionada amb el sistema circulatori és la primera causa de mort en dones a Espanya

L'infart femení pot registrar símptomes diferents al masculí i no saber-ho és una de les raons per les quals les dones triguen més a fer una consulta mèdica, un fet que pot tenir conseqüències tràgiques.

A Espanya, la malaltia relacionada amb el sistema circulatori és la primera causa de mort en dones, una realitat que es reflecteix en les estadístiques publicades. Segons l'informe "Malaltia cardiovascular en la dona", elaborat per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), a Europa mor una dona cada sis minuts per aquest motiu. No obstant això, si es reconeguessin els símptomes, es tindrien més possibilitats de canviar aquestes xifres. És important, per tant, conèixer quines són les claus per a detectar a temps les anomalies que poguessin derivar en un infart per a la dona.

Més morts que el càncer de mama

Les xifres no deixen lloc a dubtes: les malalties coronàries causen 20 vegades més morts que el càncer de mama i només al nostre país gairebé 68.000 dones van perdre la vida al llarg de 2015 per malalties relacionades amb el sistema circulatori, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Una xifra fins i tot més alta que la dels homes, les defuncions dels quals per aquest motiu aquell mateix any no van arribar a 57.000. A més, segons la Societat Espanyola de Cardiologia, després d'un primer infart agut de miocardi la mortalitat és un 20% més alta en el col·lectiu femení.

Amb la finalitat que el nombre de víctimes per aquesta raó es redueixi, els especialistes consideren fonamental que les dones coneguin que l'infart en el sexe femení pot presentar símptomes molt variats que en fan més difícil el diagnòstic i que qualsevol d'aquests senyals pot significar que cal demanar ajuda urgent.

Opinions desencertades

Dolor intens i opressiu al pit i dificultat per a respirar. Aquests són els símptomes que tots associem a l'infart, però ni són els únics ni els més comuns quan qui pateix un infart és una dona. Això, unit al fet que es pensa en l'infart com una malaltia d'homes laboralment actius, són algunes de les raons per les quals les dones telefonen més tard al 112 o triguen més temps a avisar algun familiar.

"Socialment es percep que la dona té un risc cardiovascular baix, per la qual cosa la possibilitat que estigui patint un infart sol ser infravalorada", explica la doctora Paola Beltrán, coordinadora del grup de treball de la Societat Espanyola de Cardiologia Dones en Cardiologia. "Saber que les malalties cardiovasculars són la principal causa de defunció en la dona i que hi hagi una conscienciació més gran que existeix aquest risc en la població general i entre les mateixes dones és de gran importància per a prevenir i evitar morts per infart", afegeix.

Símptomes particulars

Segons explica la doctora Beltrán, les manifestacions físiques més comunes de l'infart femení inclouen particularitats que el diferencien del masculí. Les dones tenen amb més freqüència nàusees, vòmits i indigestió, també refereixen més sovint dolor al centre de l'esquena i a la mandíbula. Si apareix dolor toràcic, aquest és menys específic que en l'home.

A més, les dones premenopàusiques presenten símptomes atípics amb més freqüència que les postmenopàusiques, mentre que les dones d'edat avançada poden referir dispnea sobtada.

En resum, aquestes són les manifestacions més habituals de l'infart femení:

Fatiga inusual.

Dificultat respiratòria.

Suor freda.

Dolor epigàstric (a la part mitjana superior de l'abdomen).

Els dies previs, amb freqüència es pateix d'insomni, ansietat o feblesa.

En cas que es presentin aquests símptomes, cal avisar als serveis d'emergències. Aquesta és la primera recomanació mèdica.