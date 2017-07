Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Una associació d'usuaris de la comunicació aconsegueix eliminar un anunci denigrant per a la dona creat per una empresa de cosmètics

Un diari de difusió nacional va publicar un anunci a pàgina sencera, en el qual apareixia una dona nua, de peu i de cara, tapant-se els pits i el pubis amb els braços. Ocupava tota la meitat dreta de l'anunci i, al seu costat, es podia llegir: "No t'obsessionis amb ella! Tu també en pots tenir una igual... La cabellera, esclar!". I, a sota, hi havia petites fotos de productes per a la cura capil·lar. Una associació d'usuaris de la comunicació va interposar una demanda en el Jutjat del Mercantil de Barcelona, demanant el cessament d'aquesta campanya publicitària creada per una empresa de cosmètics, ja que la considerava denigrant per a la dona. Els demandants denunciaven una reificació de la dona, el seu ús com a mer reclam publicitari i el seu significat simbòlic com a objecte de desig desvinculat del producte anunciat; en definitiva, era para ells un anunci "vexatori i discriminatori" que "vulnerava drets constitucionals". El jutjat va condemnar, el 5 de gener passat, l'empresa anunciant a cessar en la publicació de l'anunci i a publicar la sentència en el mateix diari, la mateixa pàgina i la mateixa mida, després de titllar l'anunci de "publicitat il·lícita pel fet d'utilitzar particularment i directament el cos femení com a mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar", segons l'article 3 de la Llei General de Publicitat, i com un acte de competència deslleial, en funció de l'article 18 de la Llei de Competència Deslleial.