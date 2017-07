Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Una línia aèria indemnitza amb 840 euros una passatgera que va deixar sense l'equipatge durant el seu viatge de noces

Una dona va embarcar en un avió a Madrid amb destinació a Venècia per agafar un creuer que seria el seu viatge de noces. Tanmateix, la seva maleta no va arribar a l'aeroport italià i la línia aèria va trigar 7 dies a lliurar-la-hi. Per això, la passatgera va demandar la companyia en el Jutjat Mercantil de Múrcia i va reclamar 1.439 euros. La línia aèria va tractar d'esquivar qualsevol indemnització al·legant que, malgrat el retard, va lliurar l'equipatge sense dany i que la passatgera no va reclamar formalment (el termini és de 21 dies) després de recuperar-lo. No obstant això, sí que havia emplenat el PIR (Comunicat d'Irregularitat d'Equipatge) a l'aeroport de Venècia veient que la maleta no apareixia. El jutjat ho va estimar com a reclamació suficient i, a més, va considerar importants el dany moral i els trastorns ocasionats per no disposar de l'equipatge en un viatge de noces. Tot i això, com que no hi havia factures que acreditessin la compra de roba i els estris que substituïssin durant el creuer els continguts en la maleta extraviada, la indemnització que va imposar a la línia aèria, en la sentència del 27 d'octubre de 2016, va ser inferior a la sol·licitada: 840 euros, 120 per cada dia de retard en el lliurament de la maleta.