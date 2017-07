Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

El meu banc, sense avisar-me, ha traspassat els diners de la meva última nòmina del meu compte particular a una altre que tinc a mitges amb un germà i que està en nombres vermells. Aquest deute en el compte compartit no l'he generat jo, sinó el meu germà. Aquest moviment és legal? Puc reclamar al banc que em reintegri la nòmina en el meu compte particular?

Pot i deu presentar aquesta reclamació al Servei d'Atenció al Client del seu banc i amb gairebé tota seguretat atendran la seva petició, ja que, potser per error o per negligència, és probable que hagin comès una irregularitat evident i indefensable. La "compensació de comptes" és correcta i legal sempre que estigui prevista en les clàusules dels contractes i exclusivament quan el titular o els titulars dels comptes afectats sigui o siguin exactament les mateixes persones. Aquest requisit legal està pensat, precisament, per a evitar que a un client bancari li ocorri el que li ha ocorregut a vostè, que li carreguin un deute que ha estat generat per una altra persona. És bastant probable que la primera condició (la "compensació") figuri en els contractes, però és evident que la segona (que siguin els mateixos titulars) no es dóna, ja que es traspassa diners d'un compte amb un sol titular a un altre amb dues. A més, el banc està obligat a notificar-li-ho i segons vostè tampoc ho ha fet. En l'improbable cas que el banc no esmenés l'error amb immediatesa i restituís en el seu compte particular els diners traspassats il·legalment a l'altre compte, ha de denunciar-ho davant el Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o presentar una demanda judicial, si és possible, assessorat abans per un advocat especialitzat en aquests temes o una associació de consumidors.