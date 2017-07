Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Contínuament m'arriben factures cobrades al meu compte bancari i requeriments de pagament de diverses companyies telefòniques amb les quals no he contractat res ni hi tinc cap relació. Per què ocorre això? Què hi puc fer?

Sens dubte algú ha obtingut de forma il·lícita les seves dades personals, el número de compte bancari inclòs, i està fent compres o contractant serveis en nom seu i a la seva costa. És el que es diu "usurpació de dades", un delicte greu i cada cop més freqüent i fàcil de cometre gràcies a les noves tecnologies. Vagi immediatament a una comissaria de policia i denunciï-ho. Amb una còpia d'aquesta denúncia, vagi al banc i demani-li que torni els rebuts. El termini per a exercir aquesta acció, segons els articles 33 i 34 de la Llei de Pagaments, és de vuit setmanes des de la data del cobrament, encara que davant d'una situació d'aquesta gravetat probablement el banc no posarà objeccions a tornar els rebuts encara que s'hagi superat aquest temps. Adreci's, per tant, preferiblement per burofax o carta certificada amb justificant de recepció i adjuntant la denúncia policial, a les companyies que li han cobrat aquestes factures i a les que li estan requerint pagaments i exigeixi'ls que anul·lin amb immediatesa els contractes que una altra persona ha subscrit fent-se passar per vostè, que cancel·lin els deutes que li reclamen i que esborrin dels seus arxius les seves dades personals. Si no li responen afirmativament, denunciï-les davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es), que és una via administrativa i gratuïta, o bé presenti una demanda judicial per incompliment de l'article 98.9 de la LGDCU, que obliga l'empresa a "adoptar les mesures adequades i eficaces que li permetin identificar inequívocament al consumidor i l'usuari amb el qual formalitza el contracte". Podria sol·licitar, a més, una indemnització per dany moral i per les despeses que aquesta situació li hagi ocasionat.