Qui m'ha eliminat de Facebook?

Encara que la plataforma social en línia no té una utilitat específica per a fer-ho, hi ha alguns trucs que permeten saber si algú ens ha esborrat de la seva llista de contactes

Més de 1.000 milions de persones fan servir diàriament de forma activa la xarxa social Facebook. Són xifres que proporciona aquest gegant tecnològic i que donen una pista de la magnitud de les interrelacions i connexions socials que es produeixen cada dia en aquesta plataforma social.

I és que Facebook ha arribat a ser part essencial en la vida de molts usuaris. Per això, no és estrany que cada actitud en aquesta xarxa sigui analitzada amb lupa. Un exemple és el moment en què s'elimina una persona d'entre la llista de contactes. Podem saber si algun dels nostres "amics" ho ha fet i com?

La clau és en els detalls

Facebook no té una funció o eina concreta per a saber qui ens ha esborrat o bloquejat de la seva llista d'amics. Però sí que és possible fixar-se en petits detalls per a saber si ja no estem entre les amistats que formen part del compte d'una xarxa social.

El primer truc consisteix a repassar els missatges privats de Facebook a la web. Si en el fil de missatges que es mantenia amb aquesta persona la seva imatge ha desaparegut, això vol dir que ha desactivat el seu perfil. En canvi, si la imatge segueix visible, però ja no es pot fer clic en l'enllaç, és probable que aquesta persona ens hagi bloquejat.

Un altre truc molt senzill és buscar la persona en la llista d'amics. Si no apareix, el més segur és que ens hagi bloquejat. I també es pot fer una última prova: buscar aquesta persona mitjançant el cercador integrat en Facebook. Si la xarxa social no retorna cap resultat, es pot estar gairebé segur que el perfil ha estat bloquejat.

Amb aplicacions

A més d'aquests petits trucs, hi ha algunes aplicacions amb les quals, segons prometen, es pot saber qui ha eliminat un perfil de la seva llista d'amistats en Facebook. Dues d'aquestes són extensions de navegador. La primera és Facebook Unfriend Finder, disponible per a Chrome i Firefox. Aquesta extensió mostra una notificació en l'escriptori quan algú esborra el nostre perfil a Facebook i permet saber qui és. La segona extensió és Who deleted em, disponible per a Chrome. Un cop instal·lada al navegador, aquesta utilitat fa una còpia de la llista d'amics. Per a comprovar si algú ha suprimit el nostre perfil, cal visitar de nou el seu web de forma periòdica.

També hi ha algunes apps de mòbil amb el mateix objectiu, però no estan en les versions espanyoles de les botigues d'aplicacions o demanen uns permisos desconeguts que, per seguretat, convé no instal·lar al telèfon.

El problema d'aquestes apps, a més, és que no són infal·libles. Una vegada analitzats els comentaris i les opinions dels seus usuaris, la meitat assegura que funcionen a la perfecció, però l'altra meitat es queixa del contrari. La manca de fiabilitat es deu, sobretot, al fet que en general depenen del codi del mateix Facebook i, quan la plataforma s'actualitza o modifica alguna cosa, les apps deixen de funcionar.

Un altre problema afegit és que aquestes aplicacions no són retroactives. És a dir, no serveixen per a saber quin amic va esborrar el nostre perfil en el passat, sinó que només funcionen des del moment en què s'instal·len en endavant.

Amics molests

De vegades, el que interessa no és saber si algú ha esborrat el nostre perfil, sinó just el contrari. Es poden tenir "amics" molt pesats, d'aquests que omplen el mur amb les seves publicacions i que fan venir ganes d'eliminar-los per sempre. Però potser per compromís (és un familiar o un directiu de la feina) aquesta opció no sempre és possible.

Per sort, hi ha un truc gràcies al qual podem deixar de veure actualitzacions dels amics més molestos, sense eliminar-los de Facebook, i, per tant, sense que es puguin sentir ofesos per això. Només cal anar al seu perfil i fer clic en el botó que posa "Seguint", per després triar l'opció "Deixar de seguir". D'aquesta manera, es deixaran de veure les seves actualitzacions al mur, però sense perdre l'amistat de Facebook ni l'accés al seu perfil. A més, aquest canvi es pot desfer en qualsevol moment.