Víctor Domingo, president de l'Associació d'Internautes: "La televisió i Internet es complementen: anem cap a una pantalla única i multifuncional"

Víctor Domingo admet estar "enganxat a Internet" entre vuit i deu hores diàries. El president de l'Associació d'Internautes va canviar fa anys la seva carrera d'historiador pel màrqueting i la comunicació digital i, des de 1998, ha esdevingut una de les veus més reconegudes en la defensa d'un Internet lliure, segur i de qualitat: "L'accés a Internet és un dret: la Xarxa és un mitjà de comunicació que està canviant el món", afirma.

La televisió ocupa el podi del consum de continguts informatius i d'entreteniment entre la població espanyola: un 88,3% dels ciutadans la veu diàriament, segons l'Estudi General de Mitjans. Però l'ús d'Internet puja a gran velocitat i ja és el segon mitjà de comunicació (66,7%), per sobre de la ràdio. Creu que la Xarxa acabarà desbancant la televisió?

Internet i la televisió són dos mitjans de comunicació íntimament lligats: un no s'entén sense l'altre. Crec que anem cap a un aparell on conflueixi tot: televisió, ordinador i mòbil. Una pantalla única on càpiga tot.

El temps que dediquem a Internet creix de forma important: ha passat d'únicament 5 minuts l'any 2000 a 102 minuts de mitjana l'any passat. Quin és el motiu d'aquest ràpid creixement?

El 70% de la població espanyola està connectada en aquest moment a Internet, bé des d'un PC o bé des d'un mòbil. El telèfon ha fet molt per aquest avanç, ja que ens permet connectar-nos-hi des de qualsevol lloc. També hi ha ajudat la reducció del cost d'accés a la Xarxa, amb l'aparició de les tarifes planes.

Però queden feines pendents. Mentre que el 70% dels espanyols tria la televisió com a lleure, segons el baròmetre del Centre de Recerques Sociològiques, només el 42% dedica el temps lliure a navegar. A Internet li queda per guanyar la batalla del lleure?

Internet està guanyant aquesta batalla pel temps lliure sense que ens n'adonem: el senyor o la senyora que s'asseu al sofà a veure la televisió té al costat un mòbil amb el qual interactua amb el seu programa preferit. Mentre s'emeten els programes de televisió, molta gent tuiteja. N'hi ha prou de revisar les etiquetes de Twitter a la nit: el 80% estan relacionades amb programes de televisió.

El 48,4% dels infants i adolescents espanyols passa més de dues hores diàries davant la pantalla, diu l'estudi "Sedentarisme en infants i adolescents espanyols", de la Fundació Espanyola de Nutrició. Quins riscos implica?

Internet ha obert una bretxa: infants i adolescents ja viuen en un món virtual, paral·lel al món físic. Els menors prefereixen les pantalles interactives a les pantalles de televisió convencionals. Ens preocupa la desprotecció del menor en aquest ús d'Internet, un risc que deriva de la interacció no controlada. Per això, recomanem sempre tutelar l'ús d'Internet dels menors: no entenc que un nen o una nena de 8 anys tingui un telèfon en propietat i que pugui fer-lo servir sense control.

La televisió per Internet ha deixat de ser una raresa, com reflecteixen plataformes de distribució de contingut audiovisual en línia com Netflix (amb 100 milions d'abonats arreu del món), HBO o Movistar, que ofereixen la possibilitat de veure les pel·lícules a l'ordinador en comptes de llogar un DVD. La televisió s'està movent cap a Internet?

Sí, i no en té cap més remei. La confluència de continguts i infraestructures és el pas següent: anem cap a aquesta pantalla única, multifuncional. La televisió ja no pot ser pensada com la "caixa ximple". Ara és la "caixa llesta" i els qui la fem llesta som els usuaris.

L'Observatori de la Producció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra afirma que els infants espanyols ja destinen més temps a veure vídeos per Internet que no a veure la televisió tradicional.

L'usuari de la televisió per Internet és el que marcarà el futur de la televisió i les seves tendències. Aquest usuari no espera a veure el que li pugui oferir un canal televisiu: s'ha acostumat a triar la programació fent clic, i això canvia la mentalitat i la manera de consumir. La televisió tradicional i la televisió a Internet es combinen i la seva unió serà cada vegada més gran.

Som llavors davant d'un canvi històric en la manera de consumir continguts audiovisuals?

Sí, estem immersos en un canvi històric en el consum de continguts audiovisuals i també de la manera de comunicar-los. La manera de comunicar els continguts està canviant. La Xarxa ha multiplicat les possibilitats i la seva immediatesa. Aquesta és la gran revolució del moment, està canviant les nostres vides sense que ens n'adonem.

I, en aquest univers canviant, quin és el gran repte d'Internet?

Aconseguir que Internet sigui lliure, participatiu. Aconseguir que Internet sigui un dret per a tots; que ningú, per qüestions econòmiques o físiques, geogràfiques o de religió es vegi impedit a fer servir aquest mitjà de comunicació que està transformant el nostre món.