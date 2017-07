Alejandro Perales, assessor de l'Associació d'Usuaris de la Televisió: "La televisió ha de reinventar-se per sobreviure"

Alejandro Perales és un periodista apassionat de la televisió, d'aquella que es veu en família asseguts al sofà. Un mitjà, però, que afronta grans reptes en l'era creixent d'Internet. "La televisió necessita apostar per l'actualitat i els continguts immediats si vol sobreviure", admet aquest informador i assessor de l'Associació d'Usuaris de Televisió. Perales és, a més, defensor de la televisió pública d'interès públic. "La televisió en obert de qualitat garanteix la cohesió social", assegura.

Cada dia, els espanyols dediquem una mitjana de 7 hores, 39 minuts i 30 segons al consum de mitjans. La televisió segueix sent la reina, amb gairebé 4 hores, però Internet avança a gran velocitat: ja és el tercer mitjà més consumit (molt a prop ja de la ràdio), amb 1 hora i 42 minuts al dia, segons l'Estudi General de Mitjans. Creu que la Xarxa desbancarà la televisió?

El consum de continguts audiovisuals està canviant. Però Internet no és un mitjà, sinó un entorn que integra tots els mitjans: és una manera diferent d'accedir als continguts. Encara que cada cop hi ha més vídeos creats de forma específica per a la Xarxa, el cert és que molta gent veu en Internet continguts televisius, creats per a la televisió. Aquesta plataforma d'accés als continguts audiovisuals que és Internet sí pot arribar a substituir el televisor que avui coneixem.

Televisió a la carta, televisió en línia, ordinadors, telèfons intel·ligents, tauletes... Cada cop hi ha més opcions per a veure la televisió. Tot i això, la televisió amb graella que es consumeix al sofà continua sent la pantalla preferida dels espanyols. Com explica aquest lideratge?

Encara hi ha una cultura de veure la televisió. Per a moltes persones forma part del lleure, ja que valoren l'esforç inferior que comporta. Hi ha programes, a més, que són molt específics de la televisió, com els informatius, els concursos i els magazins. Gèneres que no funcionen bé en la televisió a la carta o la televisió en línia.

Els ingressos de la televisió de pagament s'han disparat un 33,2% el darrer any, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. També creix el nombre d'abonats, que ja en són 5,84 milions. És aquest el model de televisió cap al qual ens movem?

I n'hi ha més: a això s'uneixen plataformes de distribució de contingut audiovisual per Internet, com Netflix. El model cap al qual ens movem engloba ofertes per a tots els públics. Ofertes diverses fins i tot per als diferents públics que som cadascun de nosaltres en cada moment. Una persona es pot descarregar una temporada completa d'una sèrie a Internet i posar la televisió per veure els informatius o un magazín. En canvi, em preocupa que la televisió en obert, la televisió de servei públic, no tingui capacitat de supervivència. La televisió de servei públic garanteix la cohesió social, l'accés a la cultura, la informació i el lleure.

Però la televisió IP, per Internet, creix: ha assolit 1,1 milions d'abonats nous el darrer any, juntament amb la televisió per cable.

Ara per ara, l'oferta de les plataformes digitals no substitueix la televisió en obert: elles són les grans distribuïdores dels continguts de ficció, com ara sèries i cinema. Però els continguts audiovisuals massius, com són els informatius, els concursos i els esdeveniments, necessiten la televisió tradicional. Això sí: la televisió ha de reinventar-se si vol sobreviure en el llarg termini, ja que necessita una especialització successiva dels seus continguts.

Nou de cada deu menors veuen la televisió a les zones comunes de casa. És la televisió encara el punt de trobada familiar?

Sí. Els continguts de lleure familiar amb audiències massives són difícils fora d'un model com la televisió digital terrestre (TDT). Les plataformes digitals no poden competir amb la televisió en el consum en família.

Però els infants espanyols ja destinen més temps a veure vídeos per Internet que no a veure la televisió, segons l'Observatori de la Producció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Què té Internet que no els ofereix la televisió?

Internet té la interactivitat i la disponibilitat: els permet veure el que volen, quan volen i allà on volen; i amb la comoditat del format petit d'una tauleta o un telèfon.

Llavors, som davant d'un canvi històric en la manera de consumir continguts audiovisuals?

Totalment. La meva filla veu més vídeos amb el telèfon que no a través de la televisió. La ubiqüitat dels nous terminals permet que vegem televisió en espais i moments que abans eren impensables. Però també hi ha una part negativa, quan parlem de menors. A Internet el control dels continguts no és tan fàcil. L'assignatura pendent de la Xarxa és l'etiquetatge i la qualificació dels continguts, claus perquè els sistemes de control parental funcionin.

Quin és el gran repte de la televisió?

El repte de la televisió és reinventar el seu contingut: ha d'apostar per la immediatesa, l'actualitat i els continguts d'oci allunyats de la ficció. Aquesta mena de continguts, que no funcionen bé en les plataformes digitals, són els que poden fer sobreviure la televisió.