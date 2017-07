Allargar la vida útil de la roba és possible

Amb materials casolans poden salvar-se peces destenyides o espatllades per l'ús

La roba té un temps de vida útil que pot allargar-se al màxim si se segueixen una sèrie de consells. Són trucs senzills que es poden dur a terme amb materials casolans i que, a més, permeten estalviar en aquests temps en què l'economia domèstica encara no s'ha recuperat del tot.

Recuperar peces destenyides

Si es destenyeix una peça de roba perquè els colors es barregen i deixen marques o ratlles lletges, es poden posar en pràctica les idees següents:

Aigua amb sal i gel. Es tracta de cobrir per complet la roba amb gel i afegir-hi dues cullerades de sal grossa. Cal deixar la peça de roba coberta durant uns 10 o 15 minuts i rentar-la de nou.

Peles d'ou. Sempre que la roba accepti altes temperatures, es pot posar aigua en un recipient amb peles d'ou i portar-la a ebullició. Després de deixar-la uns minuts bullint, cal apagar el foc i llavors ficar-hi la peça de roba destenyida. Després, s'ha de rentar com sempre.



Amoníac diluït. Aquest producte tan utilitzat en la neteja de casa és molt útil per a treure destenyits en la roba blanca. N'hi ha prou de submergir la roba en l'amoníac diluït durant una estona (20 o 30 minuts és suficient) i, després, estendre'ls al sol. També es poden ficar en aigua amb un raig de lleixiu durant uns minuts o aplicar aigua oxigenada a les taques. En tots dos casos, després cal rentar la roba i estendre-la al sol.

Llet. Resulta molt efectiva per a treure les taques de la peça destenyida. És un truc molt senzill, ja que només cal submergir-la en llet durant unes hores i, després, rentar-la amb normalitat.



Eliminar taques difícils

Si una samarreta o la brusa es taca amb llapis de llavis o maquillatge, se'n pot eliminar el rastre amb facilitat. En el cas del pintallavis, només cal pasta de dents o laca. Si es fa servir pasta de dents (blanca i sense additius), cal fregar amb suavitat i utilitzar-hi un raspall i, després, esbandir. Quan es recorri a la laca, cal polvoritzar-la sobre la tela i esperar uns minuts, fregar la taca suaument i, després, rentar la peça.

Per treure les taques de maquillatge, només cal fer servir escuma d'afaitar. N'hi ha prou de dipositar-ne una petita dosi sobre la taca i deixar-la actuar un temps abans de ficar la roba de nou a la rentadora.

Si la roba blanca s'ha esgrogueït o té marques de suor, es poden treure submergint la roba en un recipient amb aigua tèbia i el suc d'una llimona durant almenys 15 minuts. L'acidesa té un poder blanquejant elevat i farà que desapareguin les taques groguenques. Després, s'ha de rentar la roba a màquina o a mà.

Millorar l'aparença

Molt sovint apareixen boletes als jerseis i altres peces de llana per l'ús continuat i el tipus de teixit. Per treure-les, es pot fer servir una maquineta d'afaitar, millor ja utilitzada (les fulles desgastades seran menys agressives amb el teixit). Per fer-ho, cal estendre la roba en una superfície plana i passar-hi la maquineta d'afaitar suaument. També se'n pot prevenir l'aparició si es fica el jersei en una bossa hermètica i passa una nit al congelador.

Si les botes d'ant o les sabatilles de ballet estan ratllades i tacades, se'n pot treure la brutícia i recuperar el color i la textura original mitjançant l'ús d'una goma d'esborrar neta. N'hi ha prou d'esborrar a fons, però sense brusquedat, les zones brutes perquè l'ant recuperi el color i quedi com nou.

Es pot deixar la bossa, la caçadora o les botes de pell com noves si s'hidraten amb una crema grassa o vaselina. Amb l'ajuda d'un drap, s'ha de posar crema a tota la bossa o les sabates i deixar que s'eixugui unes hores, perquè penetri a fons. Es pot repetir sempre que calgui.