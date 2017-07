Encàrrecs a domicili: quan els temps acuita

Quan no disposem de temps o ens posem malalts, hi ha empreses que fan petites tasques domèstiques com ara comprar el pa i el diari o portar el cotxe al taller

El temps és or i, avui dia, pocs en tenen prou per a encarregar-se de les petites gestions domèstiques que poden desajustar una setmana del tot planificada. De manera que, si estem massa ocupats o es tenen problemes de mobilitat que impedeixen fer la compra, passar la ITV o fer qualsevol gestió, hi ha empreses d'encàrrecs a domicili que resolen aquests problemes.

Per un preu assequible i unes condicions senzilles, aquest tipus de negocis s'encarreguen de fer aquestes petites gestions quotidianes que dificulten el dia a dia. D'aquesta manera, permeten al client gaudir del seu temps lliure i, en definitiva, fer-li la vida més fàcil.

Principals serveis

Empreses com "YovoY", "Voy por ti", "YaVoyYo" o "Tu Recado Ya" no són noves, sinó que ofereixen els seus serveis des de fa uns anys. Són a tot el país, especialment a les grans ciutats, on no sempre es pot comptar amb amics o familiars que puguin donar un cop de mà per efectuar gestions quotidianes.

Aquests negocis d'encàrrecs a domicili presten tots els serveis que es puguin imaginar. Fan pel client tot allò que no li permet el seu horari laboral i eviten haver de demanar permisos o dies lliures per a fer una gestió. A més, fan possible que no es perdi el temps en cues interminables i es dediquin les estones lliures a gaudir o descansar en comptes de fer aquest tipus de tasques, sovint, poc agradables.

Els encàrrecs que duen a terme són nombrosos i presten un servei personalitzat i de confiança. S'hi pot recórrer per a pagar rebuts al banc, lliurar i recollir documentació, anar al registre, canviar articles o recollir medicines. També s'encarreguen d'esperar el servei tècnic a casa, de portar el cotxe a passar la ITV, al taller o a rentar-lo o de cuidar de l'habitatge a les vacances.

Per a gent gran i persones ocupades

Encara que qualsevol en pot ser un usuari potencial, les persones que més fan servir aquestes empreses són fills adults amb poc de temps que necessiten atendre els pares i mares amb problemes de mobilitat o edat avançada. Els serveis més demanats se centren a anar a comprar, recollir els resultats d'una anàlisi, pagar un rebut, etc., ja sigui de manera puntual o habitual.

També és molt útil per a professionals amb horaris poc flexibles que han d'atendre nombroses ocupacions: feina, nens, escola, etc. No sempre és fàcil trobar un moment per a tornar unes sabates o per a lliurar i recollir les peces de la tintoreria.

Un altre tipus de clients són les persones que han tingut un accident lleu que els manté immobilitzades (tenen una cama o un braç enguixats, etc.) i els impedeix fer certes gestions. Durant el temps que s'han d'estar a casa poden recórrer a aquests serveis i així no deixen de fer gestions importants o necessàries.

Cost

Els preus pels serveis d'aquestes empreses són molt semblants entre si. De mitjana, acompanyar la gent gran al metge, recollir medicaments o demanar cita en persona costa 6 euros. Assistir a reunions de veïns o de l'escola, esperar el lampista, etc. voregen els 12 euros. La recollida del correu durant el període de vacances del client, així com regar les plantes, té un preu de 8 euros. I, si el que es necessiten són gestions amb el cotxe, els preus varien entre 12 i 30 euros segons el servei (rentar-lo, recollir-lo del taller, etc.). Ara bé, les tarifes són orientatives, ja que tots els serveis són personalitzats i adaptats a les necessitats de cada usuari.

I, per a serveis freqüents, hi ha tarifes especials o promocions, com un sisè encàrrec gratis, bons de dos encàrrecs curts per 15 euros o un val de sis "perpan" -diari i pa- per 15 euros (el cost habitual és de tres euros). A més, si s'ha de fer servir cotxe en l'encàrrec, els primers 10 quilòmetres estan inclosos en el preu i a partir d'aquí es cobren suplements.

En general, els imports per a encàrrecs senzills es liquiden al comptat, ja sigui en començar l'encàrrec o en acabar-lo. Quan és imprescindible efectuar algun pagament (en compres de diferents articles, matrícules, neteja de cotxe, etc.), el cost s'ha d'abonar per endavant, bé al comptat o per transferència bancària.