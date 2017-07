La carn i el pa i els cereals són els dos tipus de productes alimentaris als quals es destinen més diners (un 39%), vora 1.600 euros anuals

L'alimentació ocupa un lloc destacat en l'economia familiar. Un de cada sis euros del pressupost domèstic es destina a la compra de productes alimentaris. En concret, segons l'Enquesta de Pressupostos Familiars elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya cada família va desemborsar el 2015 una mitjana de 27.420 euros per cobrir les diverses despeses domèstiques (habitatge, electricitat, salut, alimentació, transport, ensenyament, comunicacions, etc.). I ni més ni menys que el 15% d'aquests diners es van destinar a sufragar l'alimentació i les begudes no alcohòliques. És la segona partida més important, per darrere de la d'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que suposa el 32% del pressupost familiar (8.710 euros).

EROSKI CONSUMER ha volgut investigar a fons quant es gasten les famílies espanyoles en alimentació, com ha evolucionat aquesta despesa des de 2011 (data en la qual aquesta revista va fer l'última anàlisi sobre aquest tema) i la relació de la despesa mitjana amb el preu per quilo d'alguns aliments. A més, es va estudiar l'estructura de despesa en 17 comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja.

Així, per dur a terme aquest estudi, s'han fet servir microdades de 2015 que l'INE va publicar al juny de 2016 en l'Enquesta de Pressupostos Familiars. Aquest tipus de dades aporten informació sobre 70 categories de productes alimentaris.