El jutge obliga una aerolínia a retornar a un viatger els 80 euros que li va cobrar per imprimir dues targetes d'embarcament pel fet de considerar-ho un preu abusiu

Una aerolínia de baix cost va cobrar a un viatger 80 euros per haver d'imprimir dues targetes d'embarcament a l'aeroport, quan en el procés de contractació en línia s'explicava clarament que el viatger havia de presentar-se al vol amb la targeta d'embarcament impresa pel seu compte (després de rebre-la per correu electrònic) i que, si no era així, se li cobrarien 40 euros per imprimir-la. L'afectat va demandar la companyia aèria davant el Jutjat Mercantil de València, que en sentència del 17 de febrer de 2017 va condemnar l'empresa a retornar-li els 80 euros al viatger. El Jutjat va considerar que 40 euros era un preu desproporcionat pel simple fet d'imprimir un paper, un servei el cost del qual va calcular en menys d'un cèntim d'euro. A més, va afegir que, si aquesta companyia oferia de vegades vols a un preu que oscil·lava entre els 8 i els 20 euros, era difícil pensar que els costos per a la companyia en terra de facturació i embarcament fossin superiors als del desplaçament.