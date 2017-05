Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un Jutjat de Jaén anul·la per "vici de consentiment" un contracte de multipropietat i condemna l'empresa a retornar els diners

A un matrimoni de Jaén els va tocar en un suposat sorteig un premi d'una setmana gratis en un hotel. Quan van anar a recollir-lo, la parella va acabar signant un contracte de "multipropietat" (aprofitament per torns de béns immobles), amb el qual podia gaudir de períodes de vacances en diversos allotjaments a Múrcia, Alacant, Tarragona i Andorra. Finalment, el matrimoni va demandar l'empresa, domiciliada en un paradís fiscal, en el Jutjat de 1a Instància de Jaén atès que va observar irregularitats i clàusules il·legals en el contracte. A més, asseguraven que la companyia va incomplir una d'aquestes clàusules que deia: "L'empresa es compromet que, després d'haver efectuat com a mínim dos intercanvis, si no volguessin continuar com a socis del club, se'ls gestionarà una revenda en un termini màxim de trenta dies". El jutjat va apreciar "vici de consentiment" en la signatura del contracte perquè va creure el matrimoni quan va dir que la "garantia" de la revenda va ser el que els va convèncer per subscriure'l. I en la sentència del 9 de març de 2015 va declarar nul el contracte i va condemnar l'empresa a pagar al matrimoni 17.477 euros (la suma dels 11.856 euros de la contractació més la indemnització per danys i perjudicis que va estimar el jutge).