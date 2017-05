Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Els retornen el 15% del preu d'un viatge combinat a Escòcia després de demostrar que l'agència havia incomplert una part del programa

Una parella va contractar amb una agència un viatge combinat de set dies, anomenat "Escòcia encantada". Tanmateix, van demandar la companyia en el Jutjat de 1a Instància de Guadalajara després de considerar-lo un viatge "frustrat", ja que van tenir problemes amb l'autobús, el guia, diversos dels allotjaments i alguns àpats. Van demanar la devolució del preu total, 3.681 euros. El tribunal va concloure que no va haver-hi incompliment total de contracte per part de l'agència, sinó incompliment parcial respecte de l'autobús, per incòmode i inadequat; respecte del guia, sobre el qual els testimonis de la demanda van confirmar que va resultar "apàtic" i que "explicava les coses amb brevetat" i perdien el temps en botigues de records en comptes de parar en llocs amb atractiu turístic; i en relació amb un dels set hotels utilitzats en el viatge. Així doncs, el jutjat esmentat va sentenciar el cas el 19 d'abril de 2016 avaluant en un 15% la part del paquet turístic incomplerta i condemnant per tant l'agència a indemnitzar amb 552 euros la parella demandant.