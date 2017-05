Anul·lació de contractes bancaris

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Vaig invertir en un fons que està donant pèrdues importants per motius que el banc no em va explicar quan vaig signar el contracte i que no entenc. L'entitat bancària assegura que m'ho va aclarir tot de forma correcta i que aquestes circumstàncies estan previstes i descrites en el contracte. També em diu que no puc demandar-la i demanar-li la nul·litat del contracte i que em retornin el capital que vaig posar perquè han passat més de quatre anys des que vaig fer la inversió. És cert això?

És cert que l'article 1.301 del Codi Civil estableix un termini màxim de quatre anys per a demanar judicialment l'anul·lació d'un contracte d'un producte financer complex per "error de consentiment", per no haver estat el client informat rigorosament i previngut pel venedor sobre tots els aspectes i característiques de la inversió. Les entitats financeres demandades per aquest tipus d'assumptes s'acullen a aquest article quan la data de presentació de la demanda passa dels quatre anys sobre la data de contractació del producte, al·legant "caducitat legal" per "vici de consentiment". I en molts casos han aconseguit sortir absoltes en nombrosos judicis.

Però això es va acabar el 12 de gener de 2015 amb una sentència del Tribunal Suprem que va establir, fixant jurisprudència (tots els tribunals han d'aplicar la mateixa doctrina), que aquest termini de quatre anys no comença a comptar des de la data de la signatura del producte financer complex, sinó des del moment en què l'inversor és conscient o descobreix alguna cosa del producte que no va conèixer en contractar-lo, alguna cosa que si l'hagués sabuda possiblement l'hauria dut a no contractar-lo. I, certament, els últims anys, per a molts inversors i petits estalviadors, aquest "moment" ha estat quan certs escàndols financers han saltat a la premsa, anys després de la contractació dels productes en qüestió. Si aquest és el seu cas, assessori's bé amb un advocat especialitzat o en una associació de consumidors i procedeixi amb la demanda judicial.