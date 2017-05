Reforma sense factura

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Un paleta va fer una reforma al bany de casa meva, a Donostia, i al cap de dues o tres setmanes van aparèixer esquerdes en alguns taulells de la zona de la dutxa. Li he demanat diverses vegades que ho solucioni, tant per telèfon com en persona, però em contesta que ho va deixar tot perfecte i que no pensa canviar aquests taulells. Vull denunciar-lo, però no tinc cap document sobre l'obra. Vam acordar el treball i el preu verbalment i li vaig pagar en metàl·lic, sense factura.

Els dos van actuar malament. El paleta, tal com ordena el Decret del Govern Basc 399/1995, de 27 de juliol, pel qual es regula l'activitat de prestació de serveis a domicili, estava obligat a proposar-li l'elaboració d'un pressupost i, en cas que vostè l'acceptés, a presentar-l'hi per escrit i detallat (dates d'inici i fi d'obra, materials que utilitzaria, qualitats, cost total, període de garantia...). És a dir, a elaborar un document que tots dos havien de signar. I, per descomptat, estava obligat també a estendre-li la factura corresponent, que havia d'ajustar-se amb exactitud a allò pressupostat (en cas d'haver-hi pressupost), incloure-hi l'IVA i igualment anar datada i signada per les dues parts. Encara que no és recomanable, el consumidor pot renunciar a l'elaboració del pressupost, un dret basat en el fet que de vegades aquesta elaboració té un cost; és habitual que en la realització d'obres es requereixi un estudi i una avaluació previs que exigeixen un temps i un treball al professional.

Si el client renuncia al pressupost, ha de declarar-ho per escrit i signar-ho. El que és irrenunciable per al consumidor, i una cosa totalment obligatòria per al professional, és la factura. En aquest cas, el paleta es va saltar totes les seves obligacions legals i vostè va pecar d'imprudent en escometre una obra a casa seva sense cap document que l'acredités i a més pagant "en negre". En aquestes condicions, una demanda judicial contra el paleta és més arriscada per a vostè, perquè no té la documentació pertinent, ja que el paleta podria fins i tot negar haver estat a casa seva. En aquest cas vostè hauria de demostrar que aquest paleta va fer l'obra, potser amb el registre de trucades telefòniques que haguessin mantingut, amb el testimoniatge d'algú (per exemple un veí o un familiar) que hagués vist aquesta persona entrar o sortir de casa seva...