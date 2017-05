Tecnologia per a crear bons hàbits

Les apps de seguiment de rutines reforcen la seva adquisició amb recordatoris i missatges d'ànim que conviden a continuar-hi fins a interioritzar-les per complet

La saviesa popular afirma que adquirir un hàbit és qüestió de només 21 dies. En canvi, un estudi de la University College London (Regne Unit) va demostrar que en realitat pot costar més de dos mesos (66 dies). Passat aquest temps, la nova activitat ja està interioritzada i esdevé una cosa automàtica.

Encara que tot depèn del nivell de dificultat que requereixi l'hàbit en concret: no és el mateix sortir a córrer cada matí que aprendre un idioma, ja que per a cada persona una serà més complicada que l'altra. Però sigui quin sigui el costum, es pot aconseguir amb voluntat, perseverança i, per descomptat, amb l'ajut de la tecnologia. El coneixement d'una sèrie d'aplicacions per a Android i iPhone pot contribuir a adquirir nous hàbits amb més facilitat.

Cuidar la salut

En general, els propòsits d'Any Nou estan relacionats amb la salut: fer més esport, deixar de fumar o portar una dieta més sana. Des de fa uns anys, la popularització de la tecnologia wearable ha contribuït perquè aconseguir aquests objectius sigui una mica més senzill. Gràcies a dispositius com els rellotges intel·ligents o les polseres d'activitat, els usuaris han pogut fer seguiment de les seves pràctiques esportives, recollint dades com la distància recorreguda, el temps dedicat a l'exercici físic o les calories cremades.

D'altra banda, també hi ha nombroses aplicacions que ajuden a portar una dieta més saludable: des de les clàssiques per a fer seguiment de les calories consumides fins a les que serveixen per a planificar menús o recorden la importància de menjar a poc a poc i mastegar bé. Aquestes apps també tenen un paper important en l'adquisició de bons hàbits alimentaris.

Apps d'iPhone

Però l'esport o l'alimentació sana no són els únics bons costums que podem voler crear. Rutines tan senzilles, però tan bones, com beure més aigua, llegir més o passar menys temps a Facebook són bons candidats per a esdevenir hàbits. Per a aquestes també hi ha aplicacions:

Productive (https://itunes.apple.com/es/app/productive-habits-daily-goals-tracker/id983826477?mt=8&ign-mpt=uo%3D8%26amp%3Buo%3D4). Aquesta app de seguiment té un disseny acolorit que la fa molt agradable de fer servir. Inclou sis categories per triar la rutina que es vol crear. Compta també amb un calendari flexible i un sistema de recordatoris. L'aplicació també fa recompte dels "dies perfectes" (aquells en què s'han complert tots els hàbits) i de la millor ratxa, entre altres dades.

Today (https://itunes.apple.com/es/app/id1055295863?mt=8&ign-mpt=uo%3D8). Aquesta app, a diferència de l'anterior, no disposa de categories predefinides, sinó que permet crear qualsevol costum des de zero. Ofereix nombroses possibilitats de configuració, així com un gadget per a la pantalla principal de l'iPhone des del qual es pot seguir el progrés sense haver d'obrir l'aplicació.

Momentum (https://itunes.apple.com/es/app/id946923599?mt=8&ign-mpt=uo%3D8). Aquesta app és una de les de disseny més senzill que es poden trobar a l'App Store per a aquest tipus de seguiments. Però no ens hem de deixar enganyar pel minimalisme de la seva interfície: Momentum pot ajudar a crear qualsevol tipus d'hàbit, amb la freqüència desitjada i un recordatori per a no fallar ni un dia.

Apps d'Android

Igual que en el cas d'iPhone, els dispositius amb Android també compten amb una àmplia varietat d'aplicacions especialitzades en el seguiment d'hàbits. Amb aquestes és més fàcil reforçar-ne la creació i arribar a convertir-los en una part de la rutina diària.

HabitBull (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oristats.habitbull&hl=es). És una de les apps de seguiment de costums més populars a Android, gràcies sobretot a la flexibilitat de les seves opcions de configuració i a les gràfiques que genera amb les dades que va recollint. Inclou frases inspiradores per a motivar l'usuari i notificacions per a no perdre ni un sol dia en la creació del nou hàbit.

Streaks (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pilanites.streaks&hl=es). Aquesta aplicació es basa en la premissa de "no trencar la cadena", una filosofia que segueixen altres de semblants. Funciona com una mena de calendari on es marca cada dia que es compleixi l'hàbit i la idea és intentar no trencar aquesta cadena de marques en cap moment.

Loop (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.isoron.uhabits&hl=es). Aquesta aplicació destaca pel disseny, d'estil minimalista i adaptat al material design de les últimes versions d'Android. Ofereix gran flexibilitat en la creació i configuració dels objectius per convertir en hàbits, ús de recordatoris per no fallar cap dia i gràfiques amb l'historial de cadascun. A més és gratis, sense publicitat ni compres en l'app.