El seu contingut elevat en nutrients d'alt valor biològic les fa ideals per a integrar-les en la nostra dieta

Encara que no sempre en som conscients, les llavors són una part elemental de la dieta de qualsevol ésser humà. La raó és que són un aliment que l'home ha consumit des de temps ancestrals i que s'ha fet servir, a més, com a ingredient d'altres aliments molt consumits, com el pa i les farines sobretot.

Entre regions s'aprecien diferències en el seu ús. Així, a l'Orient Mitjà o a l'Amèrica Llatina les llavors tenen una rellevància central en l'alimentació, ja que parlem de societats o comunitats que donen molta importància a l'agricultura domèstica, i que obtenen de les llavors una àmplia varietat de nutrients difícils d'aconseguir en altres aliments als quals l'accés no és tan senzill.

Les llavors són un petit element que es troba en el fruit de cada vegetal i hortalissa, així com en les fruites que donen els arbres i altres plantes. Però només algunes d'aquestes llavors són comestibles. La majoria no es mengen i solament són el germen per al naixement de la futura planta. Si parlem de llavors comestibles, aquestes tenen una importància clau en l'alimentació saludable de qualsevol persona, ja que es poden consumir soles, senceres o mòltes, o com a part d'altres aliments (com ara farines panificables o olis ) i receptes (pans, galetes, etc.).

Els darrers temps, i malgrat que l'alimentació a Occident ha estat caracteritzada per l'increment en el consum de productes excessivament processats, rics en greixos, sal i sucres, el coneixement de les llavors ha augmentat en alguns països on s'ha promogut i incentivat una alimentació saludable i rica en nutrients. En aquests països han passat de vendre's només en establiments especialitzats, com ara herbolaris i botigues de dietètica, a oferir-se avui dia també a través de la gran distribució.