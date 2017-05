Diagnosticar la intolerància al gluten

La "sensibilitat al gluten no celíaca", de vegades, es denomina de forma inadequada "intolerància al gluten", segons va concloure un consens internacional recollit en la revista Gut, el gener de 2013. Quatre mesos més tard, el maig de 2013, el Col·legi Americà de Gastroenterologia (CAG) publicava una guia clínica de referència sobre els trastorns relacionats amb el gluten, on explicava que la sensibilitat al gluten no celíaca és una condició en la qual els individus, encara que no pateixen malaltia celíaca, presenten símptomes semblants als que provoca aquesta malaltia quan ingereixen gluten. Aquests símptomes són molt similars i no és possible distingir, tan sols tenint en compte aquest criteri, si la persona pateix una malaltia o una altra.

La sensibilitat al gluten no celíaca no sembla tenir una forta base hereditària ni estar associada a un risc més alt de trastorns autoimmunitaris o seqüeles intestinals greus. El metge ha de fer diverses proves per diferenciar entre els dos desordres. El CAG insisteix que el diagnòstic de la sensibilitat al gluten no celíaca hauria de considerar-se només després haver descartat l'existència de malaltia celíaca mitjançant proves adequades.