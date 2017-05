Espanya produeix 1,7 milions de tones de productes ecològics d'origen vegetal i el consum al mercat interior arriba als 1.500 milions d'euros

Què és un producte ecològic? El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) va detectar que el consumidor convencional tenia un coneixement escàs, i de vegades equivocat, del que volia dir aquest concepte.

Per això, en un estudi elaborat el 2009 i titulat "Màrqueting i productes ecològics", el va definir com aquell que prové de l'agricultura o ramaderia ecològica, es produeix sense fer servir substàncies químiques de síntesi (pesticides, fertilitzants o medicaments), s'obté respectant el ritme de creixement de plantes i animals i s'elabora sense afegir-hi substàncies artificials, com ara additius, colorants, saboritzants i aromes.

Any rere any, es pot observar la importància de l'alimentació ecològica als mercats, i això fa que les institucions nacionals i internacionals potenciïn aquest tipus d'alimentació. Per això, EROSKI CONSUMER ha volgut aclarir conceptes sobre la forma de producció dels productes ecològics i la seva certificació, i també conèixer quin és l'estat de situació de la producció d'aliments ecològics a Espanya, així com el tipus de consumidor que els adquireix.