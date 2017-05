Taques a les dents

L'hàbit tabàquic i alguns aliments i begudes poden provocar tincions antiestètiques en les dents

Encara que en l'actualitat està de moda tenir unes dents blanques i lluentes, cada persona les té d'un color diferent. Encara més, amb el pas del temps, s'enfosqueixen.

La genètica condiciona el color de les dents, que no és un paràmetre estable. En funció dels individus, varia entre els tipus de denticions (de llet i permanent) i, fins i tot, una mateixa peça dental pot canviar amb el pas dels anys. A més, la composició de la dentina i el seu gruix i la qualitat de l'esmalt també determinen el color de la dent.

En aquest sentit, les dents de llet, pel fet de contenir menys concentració de dentina, presenten un color més blanc. Per la seva banda, la dentició permanent o definitiva és d'un color d'ivori, lleugerament groguenc.

La intensitat del color entre les diferents peces també pot canviar. Un canvi que es pot donar, fins i tot, en una mateixa peça. Així, el color és més clar en les vores superiors i es fa més fosc com més a prop està de la geniva.

L'edat és una altra variable en el color de les dents, ja que a mesura que passen els anys, l'esmalt, que és translúcid, es va desgastant i fa que el color groguenc de la dentina sigui més visible.

Externes i internes

Les dents poden presentar dos tipus de taques, internes i externes. "Les taques internes o intrínseques es produeixen durant la formació de la dent -la substància que pigmenta es troba a l'interior dels teixits dentals- i poden ser de forma generalitzada o aïllada en una sola dent. Per exemple, són les tincions provocades per tetraciclines (un grup d'antibiòtics), fluorosi (condició que apareix com a resultat de la ingesta de massa fluorur durant el període de desenvolupament de les dents, en general des que es neix fins que es compleixen 6 o 8 anys), dèficit de vitamines, càries o hipoplàsia d'esmalt (menys quantitat d'esmalt del normal), entre d'altres", descriu l'odontòloga Milva Quinteros Borgarello.

Les tincions externes o extrínseques, per contra, es produeixen per fora de l'estructura dental, quan la dent ja ha erupcionat. Es deuen a factors com l'alimentació, el tabac o el cafè, entre d'altres, tal com explica Quinteros.

Però, de forma habitual, entre els hàbits que poden originar taques a les dents es troba la manca d'una bona higiene dental, que produeix un cúmul de restes de menjar, bacteris i fongs que provoquen tincions per pigments.

En segon lloc hi ha el consum de tabac, en qualsevol de les seves presentacions. El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de València (ICOEV) assegura que és un dels màxims responsables de les taques sobre la dentadura; en concret, la nicotina, que ocasiona danys greus a l'esmalt dental.

Aliments, begudes i altres substàncies

El consum d'aliments o substàncies produeixen tincions si es prenen d'una manera habitual. Per exemple, el cafè -per la seva alta concentració en cromògens, certes substàncies incolores, però capaces d'originar productes acolorits-, el vi negre -per la seva acidesa, per la presència de tanins i de cromògens-, la clorhexidina -substància que forma part dels col·lutoris, indicats per a les inflamacions de les genives i després de les cirurgies, i que utilitzada de manera contínua pot tacar les dents-, la regalèssia, els refrescos de cola o el te -sobretot el negre i el vermell, rics en tanins, que els donen una coloració groguenca-.

Des de l'ICOEV puntualitzen que els refrescos, les gasoses i les begudes ensucrades i energètiques, pel gran contingut en sucres que tenen, contribueixen, a més de tacar les dents, al desenvolupament de càries. Les begudes energètiques, que consumeixen tant esportistes com el públic en general, contenen un alt percentatge d'àcids que també provoca danys en l'esmalt.

D'altra banda, de tots els aliments que poden tenyir l'esmalt dental, Milva Quinteros Borgarello apunta les fruites i verdures de colors intensos, com la carxofa, el tomàquet, la pastanaga, la remolatxa, les maduixes, els nabius, les móres, les cireres i els cítrics com la taronja o la mandarina. També es troben en la llista altres productes processats com la xocolata, la salsa de soia, el quètxup, la mostassa i el vinagre de Mòdena o de vi negre.

Entre els productes no alimentaris, l'ICOEV esmenta els caramels, ja que el seu ingredient número u (el sucre), juntament amb l'alta quantitat de colorants que contenen, poden causar danys en la coloració i càries.