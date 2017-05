Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'Audiència Provincial de Mèrida ordena la retroactivitat total i condemna un banc a retornar totes les quantitats per una clàusula terra anul·lada per opaca

Un agricultor va contractar un préstec hipotecari de 36.000 euros per comprar una finca, amb un interès fix el primer any i un interès variable subjecte a l'Euríbor en els següents 19 anys d'amortització. Quan va descobrir que tenia una clàusula terra del 4,75%, el comprador va demandar el banc davant el Jutjat de 1a Instància de Don Benito (Badajoz), que va dictar sentència el 6 d'octubre de 2016 anul·lant la clàusula perquè la seva redacció no assolia el nivell de claredat i transparència exigible. I va condemnar l'entitat a retornar al prestatari els diners cobrats de més, però fixant la retroactivitat en el 9 de maig de 2013, data de la coneguda sentencia del Tribunal Suprem sobre les clàusules terra. El banc va recórrer davant l'Audiència Provincial de Mèrida. Negava al client la condició de consumidor, però l'Audiència la hi va atorgar perquè el préstec no especificava que la finca hagués de destinar-se a una activitat professional. Per tant, en la sentència emesa el 16 de febrer passat, l'Audiència va ratificar la de la Primera Instància i fins i tot va ampliar-ne l'abast, fixant la retroactivitat al dia de la formalització del contracte de préstec hipotecari. I és que entre les dues sentències hi va haver la resolució del Tribunal de Justícia de la UE del 21 de desembre, que establia que si una clàusula terra és declarada nul·la per un tribunal haurà d'actuar-se com si aquesta clàusula no hagués existit mai, que corregeix el Suprem.