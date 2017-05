Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Li retornen el 10% del preu d'un Audi per la pèrdua de potència i augment de consum derivats de la substitució del programari de Volkswagen

El propietari d'un Audi A4, dotat amb un dels motors dièsel EA 189 "trucats de Volkswagen" per simular menys emissió de gasos d'òxid de nitrogen de la real, va demandar en el Jutjat de 1a Instància de Santander la nul·litat del contracte (la devolució recíproca del cotxe i dels diners entre ell i el concessionari). La raó és que va entendre que el canvi necessari del programari reduiria la potència i augmentaria el consum de combustible del vehicle. El jutjat va ordenar efectuar unes proves pericials que van confirmar la pèrdua de potència en un 4% (de 140 CV a 134) i l'augment en el consum de 4,5 a 5 litres als 100 quilòmetres, és a dir, un 6% de mitjana. No obstant això, el jutge no ho va considerar causa suficient per a anul·lar el contracte, encara que sí per a ordenar una indemnització per incompliment contractual. En aquest cas, sentenciat el 27 de febrer d'aquest any, es va traduir que el venedor retornés al demandant un 10% del valor de compra de l'automòbil, un total de 2.389 euros.