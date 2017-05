Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

A la comunitat, hem fet una obra per rehabilitar la façana perquè diversos habitatges i baixos tenien humitats. El propietari d'un dels baixos al·lega que a ell no l'afecta i es nega a pagar la seva part. Per això, hem hagut d'abonar-la entre tots els altres, exhaurint una petita reserva que tenia la comunitat. Se'l pot denunciar per via judicial? Quines probabilitats hi ha que l'obliguin a pagar?

L'acció judicial contra un veí morós requereix l'acord de la comunitat per majoria en una junta de propietaris, en la qual la iniciativa figuri en l'ordre del dia perquè el deutor no pugui al·legar indefensió. Una vegada acordada la liquidació de deute (regulada per la Llei de Propietat Horitzontal), la comunitat ha de presentar en els Jutjats de Primera Instància un "procediment monitori" (procediment per a la reclamació de deutes sense límit de quanties) i, en un termini de 20 dies, el jutge reclamarà al veí morós el pagament del deute. Molt sovint això fa que el deutor s'animi a pagar. Si no ho fa, la comunitat presentarà la demanda judicial ordinària per raó de la quantia, també en Primera Instància. També pot presentar-se directament aquesta demanda sense passar pel procediment monitori, sobretot quan la comunitat té dubtes fundats que el propietari morós no pensa pagar, com sembla ocórrer en el cas que es planteja en aquesta consulta: "impagament per disconformitat". Comprovada la veracitat del deute, el jutge ordenarà, tret de casos excepcionals, l'embargament del patrimoni del deutor (comptes, propietats, vehicles, immobles...) necessari per a pagar a la comunitat la quantitat deguda.