Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

M'ha arribat una carta d'una companyia telefònica en la qual em reclamen una factura impagada de l'any 2005. El cert és que no recordo si amb aquella companyia vaig deixar sense pagar alguna factura. Encara que així fos, em pregunto si poden reclamar-la després de tants anys. Hauria de pagar-la?

No, perquè, encara que el deute fos cert, ha prescrit. La prescripció és la institució de Dret Civil que marca el termini per a exercir el dret a reclamar un deute i està regulada per l'article 1.964 del Codi Civil (CC). Després de la seva última reforma, a l'octubre de 2015, aquest article estableix diversos terminis de prescripció per a diferents tipus de deutes. Hi ha un termini d'1 any per a exigir deutes derivats dels serveis de transport i reclamacions fundades en la responsabilitat extracontractual de l'article 1.902 del CC. Són 3 anys el termini màxim per a deutes amb els subministradors de serveis (el cas que s'exposa aquí), comerços, establiments d'hostaleria o restauració, professors, jornalers, farmacèutics, notaris, jutges, advocats, registradors, notaris, escrivans i agents judicials. Les accions hipotecàries prescriuen als 20 anys. I les accions personals sense termini especial legalment establert (que són totes aquelles no citades en les línies anteriors) prescriuen als 5 anys. Quant a les relacions sorgides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la reforma esmentada de 2015, i que manquessin de termini de prescripció específic, se'ls aplica un termini de 15 anys des que es va generar el deute.