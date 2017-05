La nova consola de Nintendo és a mig camí entre la consola de sobretaula i la portàtil

La marca japonesa Nintendo va llançar el 3 de març passat la seva nova consola, la Nintendo Switch. És la primera consola de sobretaula que la companyia treu des de la Wii U, ja fa més de cinc anys, i suposa tota una revolució en molts aspectes, tant en comparació de les seves antecessores com en relació amb l'estratègia general de Nintendo com a empresa de videojocs.

Característiques

La Switch es podria definir com una consola híbrida, ja que reuneix característiques dels dos mons: les consoles de sobretaula (com la Xbox o la PS4) i les portàtils, com la Nintendo DS o la PS Vita.

Té més aspecte de tauleta que no de consola tradicional. La seva unitat central és un dispositiu dotat d'una pantalla tàctil de 6,2 polzades i amb resolució de 1.280 x 720 píxels, de disseny similar al d'una tauleta. Aquesta unitat s'encaixa dins d'una base (anomenada dock) i es fa servir en connexió amb dos comandaments anomenats Joy-Con.

Combinant aquests elements entre si, la Nintendo Switch ofereix tres maneres diferents de joc:

El tradicional de consola, en el qual la Switch està encaixada dins de la base i connectada al televisor.

Una altra manera en què la consola, fora de la base, se sosté amb ajuda d'un petit suport integrat i permet continuar jugant lluny del televisor amb els comandaments per separat.

Un últim sistema on la consola, amb els dos comandaments connectats cadascun a un costat, es converteix en una tauleta o consola portàtil per a jugar en qualsevol moment i lloc.

La Switch ve equipada amb una memòria interna de 32 GB, per a desar-hi tant partides com jocs descarregats. Aquesta capacitat es pot ampliar mitjançant l'ús de targetes de memòria microSD fins a un màxim de 2 TB.

Finalment, i pel que fa al disseny, la Nintendo Switch està disponible en dues modalitats de color: una en què tots els elements de la consola són de color gris i una altra en què la consola és grisa i els comandaments són blau i vermell, respectivament.

Joy-Con: comandaments amb molt de joc

El secret de la gran versatilitat de la Nintendo Switch es troba en els comandaments. Els Joy-Con poden acoblar-se a diferents elements i utilitzar-se de maneres diferents amb la Switch, cosa que permet fer-la servir com a consola de sobretaula, pantalla de joc o consola portàtil.

Aquests comandaments es poden connectar a un suport per a utilitzar-los com a comandament únic o encaixar-se als costats de la unitat central de la Switch quan es decideix continuar amb la partida fora de casa. També es poden fer servir per separat, cadascun en una mà, com es feia amb el Wiimote de la Wii original.

Aquests comandaments, a més, estan dotats d'acceleròmetre, giroscopi i motor de vibració, fet que els permet detectar la posició i l'orientació en tot moment, i també respondre amb vibracions a les accions del joc.

Els jocs

Una altra de les novetats més cridaneres de la nova consola de Nintendo és el format dels seus jocs. A diferència de la Wii i la Wii U, els jocs de la Switch vénen en cartutxos, tal com es troben ja els títols per a les consoles portàtils de Nintendo.

Des del mateix dia del seu llançament, ja hi ha diversos jocs disponibles per a la consola, entre els quals es troben els següents:

"1-2 Switch": una col·lecció de minijocs idonis per a familiaritzar-se amb la nova consola i els seus comandaments i pensats per a jugar en grup amb amics o familiars.

"Just Dance 2017": un nou lliurament de la popular franquícia de jocs musicals, pensada per a la Switch, amb més de 40 noves cançons i cinc modes de joc.

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild": una de les sagues més mítiques de Nintendo, estrenada també el dia de llançament de la Switch, que és una aventura d'exploració, puzles d'enginy i combat.