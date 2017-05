És una de les salses més populars del món i, per la seva versatilitat, aporta color i sabor a qualsevol plat

La salsa de tomàquet s'elabora amb tomàquets frescos que es cuinen fins a obtenir-ne una consistència espessa, a la qual s'afegeix, depenent del tipus de salsa i del país on s'elabori, hortalisses i espècies. L'Associació Espanyola de Fabricants de Salses, Brous i Sopes (AEFSCS) suggereix que l'elaboració de la salsa de tomàquet a Europa coincideix en el temps amb l'aparició del tomàquet al continent, procedent d'Amèrica.

Encara que la salsa de tomàquet com a tal no apareix fins al segle XVII, l'ingredient bàsic per a la seva elaboració va arribar a Espanya de la mà d'Hernán Cortés, que el va portar de Mèxic. El tomàquet es va utilitzar en primer lloc com a planta ornamental i més tard es va començar a utilitzar com a aliment.

La tomaquera és una planta de la família de les solanàcies (Solanaceae) originària d'Amèrica i conreada a tot el món pel seu fruit comestible. Si bé és clar que la planta conreada procedeix de Mèxic, aquesta espècie va sorgir als Andes peruans. Quan els espanyols van arribar a terres americanes, feia segles que els nadius conreaven i consumien aquest fruit.

Encara que el tomàquet sigui originari d'Amèrica, la història de la salsa de tomàquet neix a Espanya i després arriba a Itàlia, França i altres països.

Després, aquesta salsa va començar a produir-se de manera industrial el 1876 als Estats Units, on va esdevenir un ingredient bàsic per a acompanyar no solament les pastes, sinó altres tipus d'aliments . Al nostre país, la producció industrial de tomàquet fregit va començar, segons l'AEFSCS, a mitjan segle XX, moment en què es llança al mercat la primera salsa amb aquest nom.

Versàtil

La salsa de tomàquet és una de les salses amb més èxit en el món de la cuina. Es fa servir tant com un ingredient més o com a acompanyament en multitud de receptes i diferents tipus de plats: pasta, peix, ous a la cassola, marisc, mandonguilles, sopes, purés, pizzes, patates...

Tot i això, i encara que és una de les salses més populars del món, no es cuina igual en tots els països. A Mèxic, per exemple, s'hi afegeixen xilis vermells, coriandre, ceba, vinagre, llimona i sal, mentre que a Espanya i Itàlia s'acompanya d'una fregida de cebes, alfàbrega, sal, oli, all i diverses espècies.

Algunes gastronomies del món fan servir la salsa de tomàquet amb gran intensitat, com és el cas de la cuina grega, on s'amaneix amb canyella i altres espècies. En altres països, com Austràlia, Nova Zelanda, Índia, Veneçuela i Gran Bretanya, el terme salsa de tomàquet (tomato sauce) es refereix generalment al condiment ensucrat a base de tomàquets, denominat quètxup.

Característiques

Els tomàquets que es destinen a l'elaboració de salsa són seleccionats, principalment, en funció de la varietat i de l'estat de maduració, ja que aquest ha de ser l'adequat per a un bon resultat.

La mida és una característica important si els tomàquets es presenten sencers o en daus, com en el cas de les conserves de tomàquet natural, però les característiques relatives a la seva qualitat, com l'acidesa, el contingut en sucres i la matèria seca són molt importants.

Per això, les varietats de tomàquet més utilitzades per a fer salsa són els tomàquets d'amanida i els tomàquets de pera, més carnosos i amb menys contingut en aigua, cosa que en permet un aprofitament més gran.

Elaboració

La salsa de tomàquet (o pasta de tomàquet) s'elabora principalment a partir de la polpa d'aquest fruit i presenta un sabor profund i gustós, sense amargor ni acidesa, i sense ser massa dolç. La salsa conserva les aromes de les espècies que es fan servir en la seva elaboració i és lleugerament més aspra que altres salses per la textura que manté fins i tot després de triturar els tomàquets.

El Codi Alimentari Español defineix la salsa de tomàquet com una barreja cuita de polpa de tomàquet, oli vegetal comestible i sal. El procés d'elaboració d'una salsa de tomàquet envasada ha de complir uns requisits estrictes. La reglamentació tecnicosanitària que s'aplica a les salses de taula exigeix, entre altres qüestions, que la consistència de la salsa sigui "homogènia i sense grumolls", una variable que es mesura amb un consistòmetre Bostwick.

La diferència entre la salsa de tomàquet i el tomàquet fregit és que el segon és la fregida del primer. És un procés on hi ha present l'oli i en el qual s'ha d'evaporar tanta aigua com sigui possible.