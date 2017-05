El sucre no és l'únic culpable

Un producte no només és insà per la quantitat de sucre que conté, sinó també per altres ingredients que empobreixen el seu perfil nutricional

Durant les últimes setmanes s'han multiplicat la quantitat de missatges i articles que alerten sobre el consum de sucre. Tant a les xarxes socials com als mitjans de comunicació s'han vist infinitat d'imatges, tuits i informacions que adverteixen de la quantitat de sucre que contenen molts aliments i del perill que això suposa per a la salut. Si bé els experts en nutrició estan tractant aquest tema des de fa anys, ara concita més atenció que mai.

En aquestes publicacions s'han pogut veure imatges associades a terrossos de sucre que han servit perquè els ciutadans entenguessin amb un única ullada la quantitat de sucre que es pot consumir amb un sol refresc o amb un cafè preparat. Tota aquesta informació té com a objectiu conscienciar la gent per a aconseguir un consum de sucre responsable i seguir uns hàbits alimentaris saludables.

Malgrat això, convé saber que l'únic problema de l'alimentació actual no és l'excés de sucre. I és que un producte insà no ho és només pel seu contingut en sucre; cal tenir en compte altres qüestions. Part de la gran indústria alimentària aprofita aquesta idea per a vendre com a saludables els mateixos productes de sempre, però sense sucre: refrescos sense sucre, galetes sense sucre, brioixos sense sucre, etc.

El dietista-nutricionista Alex Oncina ja va vaticinar que, després de sortir de l'era "low fat", ens encaminaríem a l'era "low sugar"; i que potser seria bona idea replantejar l'enfocament per no caure en els mateixos errors, com ja va passar amb els greixos. Una alarma mediàtica important sobre els seus perills que va donar pas a una infinitat de productes desnatats o baixos en greix als supermercats que, lluny de donar solucions, van fer augmentar el problema.

Productes insans

Per tant, un producte insà no ho és sols pel seu contingut en sucre. Encara més, si se treu lleva el sucre, continua sent insà. Per què? Per diversos motius:

En primer lloc, perquè en general la retirada del sucre afegit d'un producte va acompanyada de l'addició d'edulcorants en quantitats importants que, com ja se sap, encara que sembla que són segurs, no són innocus. Segons els últims estudis, poden incrementar la gana, ser addictius igual que el sucre i, fins i tot, pot ser que no siguin tan útils per a abaixar de pes com es pensava. En segon lloc, perquè solen ser productes elaborats amb farines refinades, amb greixos de mala qualitat (com els greixos trans o l'oli de palma.), amb alt contingut en sal, etc.; característiques típiques dels productes altament processats i enemics de la salut cardiovascular. Així, el colesterol mostra només una petita part d'un gran conjunt de dades i factors que determinen amb molta més precisió si es té risc cardiovascular o no. Per a no perdre el punt de vista i enfocar de la manera correcta, les veritables preocupacions haurien de ser les següents: no fumar, fer esport, no beure alcohol, portar una dieta saludable i tenir un pes saludable. En tercer lloc, perquè continuen desplaçant aliments saludables com les fruites, la fruita seca, un pa integral, un iogurt natural, etc.

La solució

Si treure el sucre no és la solució, llavors, quina és? Virar l'alimentació cap als aliments als quals no cal treure el sucre afegit perquè no en tenen. Tampoc és necessari preocupar-se pel seu contingut en sal perquè no se n'hi ha inclòs. Ni témer per la qualitat del seu greix perquè serà bo. Tampoc ens hem de preocupar del tipus de farina perquè no serà refinada.

I quins productes són aquests? Son aquells que han sofert una mínima manipulació o cap: fruites i verdures, llegums, fruita seca, carn i peix natural, ous, oli d'oliva, cereals integrals, lactis sencers naturals, etc. En definitiva, menjar, no productes. Aquells en els quals no cal llegir amb atenció la llista d'ingredients perquè no en tenen.

És important, per tant, deixar de centrar-se en un sol nutrient o posar l'accent en un sol aspecte del problema. Per descomptat, és necessari visualitzar-ho i és positiu posar-ho de manifest, però sense perdre de vista el context alimentari en què vivim i tenint en compte que cal menjar de tot de manera saludable i seguir la Dieta Mediterrània.