El Llibre Blanc de la FEN considera que la salut nutricional de la població espanyola és clarament millorable i enumera les seves febleses:

Prevalença elevada de sobrepès i obesitat, trastorns del comportament alimentari, a més d'altres malalties degeneratives (malaltia cardiovascular, hipertensió, càncer, diabetis, etc.), relacionades amb l'alimentació.

Inactivitat física en tots els grups de població.

Consum elevat de carns grasses, embotits i aliments rics en sucres senzills, i consum baix de cereals i derivats, verdures, hortalisses i llegums en relació amb les recomanacions.

Perfil calòric desequilibrat i aportació elevada d'àcids grassos saturats i sal.

Risc d'ingesta inadequada de zinc i àcid fòlic en la mitjana de la població i de vitamina D en les persones més grans de 50 anys.

Coneixements escassos o erronis sobre alimentació i nutrició en la població, a més d'una educació nutricional limitada reflectida en l'actual legislació educativa.

En aquest sentit, la CEACCU destaca la importància de mantenir hàbits saludables per a no desenvolupar malalties cròniques com l'obesitat, la diabetis o la malaltia cardiovascular, malalties que repunten entre la població de les societats desenvolupades.

Són els següents: ingerir almenys 5 racions de fruita i verdura diàries, consumir de manera regular peix i llegums, no saltar-se l'esmorzar de bon matí (complet), evitar el consum d'alcohol i el tabaquisme, incrementar l'activitat física i les hores de sol i, finalment, evitar el consum de medicaments de prescripció mèdica.