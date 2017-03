Abdominoplàstia, cirurgia en l'abdomen

Malgrat que cada cop són menys els efectes adversos associats a una intervenció d'aquest tipus, com tot procediment quirúrgic, l'abdominoplàstia no està exempta de riscos.

Les complicacions per la falta d'experiència del cirurgià es poden evitar si, des del primer moment, la persona s'assegura de posar-se en mans d'un especialista. Des de la SECPRE insisteixen que és important assegurar-se que el professional tingui el títol oficial i homologat de metge especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora.

Com ocorre en altres intervencions quirúrgiques, també hi ha el perill potencial de sofrir efectes adversos a l'anestèsia o desenvolupar una infecció o un trombe. Per a la infecció s'utilitzen antibiòtics i drenatge. Per a minimitzar la formació de trombes és molt important llevar-se del llit i caminar tan aviat com sigui possible.

Quant als riscos específics de l'abdominoplàstia, hi ha la necrosi de la pell, l'acumulació de líquid entre la pell i la paret muscular (seromes), alteracions en el procés de cicatrització (fumar és un factor que augmenta les probabilitats de sofrir complicacions i alentir la cicatrització dels teixits), un melic poc estètic i una alteració en la sensibilitat de la pell de la zona.