Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc confirma una sanció de 30.000 euros a un banc per cobrar 35 euros per cada impagament de quota d'hipoteca

Kontsumobide-Institut Basc de Consum va imposar una sanció administrativa de 30.000 euros a un banc per cometre una infracció greu en matèria de consum. Aquesta consistia a cobrar 35 euros per comunicar als clients que havien impagat una quota d'hipoteca. L'entitat bancària va recórrer la sanció imposada per l'organització davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Vitòria al maig de 2016. Tanmateix, el Jutjat va desestimar el recurs i va donar la raó a Kontsumobide sobre el fet abusiu i desproporcionat de la comissió. Segons la institució, es tractava d'una quantitat fixa i injustificable pel simple enviament d'una carta generada per ordinador o una comunicació per mòbil o Internet; més encara quan el client, en incórrer en una posició deutora, ja ha d'afrontar el pagament dels interessos moratoris. Al desembre de 2016 el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va ratificar aquesta sentència.