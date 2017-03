Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Tanquen un rostidor de pollastres per molèsties i perill d'incendi, i condemnen els seus responsables i l'arrendador del local a indemnitzar amb 6.000 euros els veïns

Una comunitat de veïns de Madrid va suportar durant tres anys sorolls, fums, mala olor, calor i fins i tot perill d'incendi, tot això causat per un rostidor de pollastres en un baix de l'edifici. Malgrat les reiterades queixes a l'establiment, al propietari i l'arrendador del local i a l'Ajuntament de la capital, les molèsties no van cessar fins que el Jutjat de 1a Instància de Madrid va ordenar el tancament del rostidor i va condemnar els seus propietaris i també l'arrendador a indemnitzar solidàriament amb 6.000 euros la comunitat demandant. L'arrendador va recórrer aquesta sentència, emesa el 2014, davant l'Audiència Provincial de Madrid al·legant la seva manca de responsabilitat. Tanmateix, l'Audiència la va ratificar al maig de 2015, recolzant-se en l'article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal, que preval l'interès comunitari enfront del particular. Afegeix que, encara que no sigui ell qui realitza l'activitat molesta, està obligat legalment a administrar els seus béns sense perjudicar l'altri, segons estableix l'article 1.908 del Codi Civil.