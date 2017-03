Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnen una empresa de telefonia a retornar els diners cobrats als seus clients per liberalitzar els mòbils en concloure la permanència

Una associació de consumidors, una entitat pública i diversos particulars van presentar una demanda judicial davant el Jutjat del Mercantil núm. 1 a la Corunya contra una clàusula considerada abusiva, que una companyia de telèfons havia establert. Per mitjà d'aquesta, l'empresa cobrava un import quan la permanència concloïa i s'alliberaven els mòbils que els seus clients li havien adquirit. La clàusula incomplia diversos articles de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors, per la qual cosa el tribunal, en sentència emesa el 22 de novembre de 2016, la va declarar nul·la i va condemnar la telefònica a retornar els diners del desbloqueig (més interessos) a tots els clients a qui s'havia cobrat (no solament als demandants) i a deixar d'incloure aquesta clàusula en els seus contractes futurs.