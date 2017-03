Cuina de gas defectuosa

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc una cuina de gas de la marca Balay, fabricada per BSH. No tinc clar si és una de les que tenen risc de fuita o d'explosió, segons una alerta recent. Així que, com puc saber-ho? I, si és una d'aquestes, a qui he de dirigir-me perquè me la canviï: al venedor o al fabricant?

Les cuines de gas sobre les quals ha saltat l'alarma tenen un defecte registrat en l'adaptador de la connexió de gas, i això, en determinades circumstàncies, podria provocar una fuita i, en casos excepcionals, fins i tot una explosió. Es tracta de diversos models fabricats per BSH entre el 2006 i el 2011 i comercialitzats per Balay, Bosch i Siemens. Ha estat el mateix fabricant qui ha alertat del defecte i ofereix als afectats la substitució gratuïta de la peça defectuosa (que no de l'electrodomèstic complet) en una visita d'un tècnic a domicili.

BSH ha habilitat el telèfon gratuït 900 555 060 perquè els clients puguin consultar si la seva cuina és una de les defectuoses. També a la seva pàgina web, www.gascookingsafety.com/es-es/, ofereix la llista dels models amb aquest problema i mostra gràfics que assenyalen en quina part de les cuines es troba l'"etiqueta" del model, referència que ha de constar així mateix en la factura de compra de l'electrodomèstic. Així, en les cuines de gas de la marca Balay, els models afectats són: 3CGB462B, 3CGB462BT, 3CGX462B, 3CGX462BT, 3CGX466B, 3CGX466BT, 3CGX468B i 3CGX468BT. Els models de Bosch afectats són: HSG222020Z, HSG322020P i HSG322050P. I els de Siemens: HG322200P, HG322500P, HG322500P i HM725200T. Segons ha informat el mateix fabricant, les unitats defectuoses de Balay en són 5.699, les de Bosch en són 35 i les de Siemens en són 11.