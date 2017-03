Reclamació de les despeses de constitució de la hipoteca

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Quines són les despeses de constitució d'una hipoteca i com es poden reclamar? He llegit que, segons una sentència del Tribunal Suprem, es poden reclamar al banc si, en el seu moment, aquest et va obligar a pagar-les.

Les despeses principals de constitució i registre d'una hipoteca són l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats, les despeses de notaria i la inscripció en el Registre de la Propietat. Suposen, de mitjana, entre un 2% i un 2,5% sobre l'import del préstec hipotecari. Per exemple, per a una hipoteca de 150.000 euros aquestes despeses es trobarien entre 3.000 i 3.750 euros. Els bancs van obligar la majoria dels hipotecats a sufragar aquestes despeses, un fet abusiu, segons va sentenciar el Tribunal Suprem el desembre de 2015, perquè és el prestador (és a dir, el banc) el principal interessat en la realització d'aquests tràmits, ja que li garanteixen la propietat de l'immoble en cas d'impagament del préstec. Però no només per això: també perquè les clàusules que estableixen que sigui el prestatari (el client) qui afronti aquestes despeses no són negociades de manera individual sinó imposades en "contractes d'adhesió".

Per a reclamar la devolució d'aquestes despeses, demani a la notaria l'escriptura de constitució de la hipoteca, la factura del notari, el justificant de pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats i la factura del Registre de la Propietat. Amb aquests documents adreci's al servei d'atenció al client del seu banc. Convé que abans d'anar-hi s'assessori en una associació de consumidors o bé per mitjà d'un advocat especialitzat en aquests temes. Si el banc rebutja la seva reclamació, pot demanar ajuda a les oficines públiques d'atenció al consumidor perquè intentin una mediació o, directament, i sempre ben assessorat, presentar una demanda judicial. Arran de la sentència del Suprem esmentada, estan proliferant els judicis d'aquest tipus amb sentències favorables als demandants en la majoria dels casos.