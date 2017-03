Anar amb bicicleta té premi

Diverses iniciatives i apps promouen la bicicleta per a ús diari mitjançant recompenses i concursos

Anar amb bicicleta diàriament millora la nostra salut, redueix la contaminació de les ciutats i també permet aconseguir premis i recompenses. I és que diverses iniciatives i aplicacions per al mòbil incentiven mitjançant reptes i regals la utilització d'aquest mitjà de transport sostenible, tant per a un ús quotidià com per a anar a treballar.

Ciclogreen: cicles per premis i descomptes

Ciclogreen és una plataforma en línia que premia amb descomptes i regals la mobilitat sostenible a Espanya: amb bicicleta, a peu, corrent i en patins. Creada per una companyia sevillana, consisteix en un sistema de punts en el qual poden participar tant treballadors com ciutadans en general. "La idea s'inspira en Recyclebank, una empresa que ha tingut molt d'èxit i impacte ambiental positiu als Estats Units incentivant el reciclatge amb descomptes i petits regals", explica Gregorio Magno Toral, CEO de Ciclogreen.

Com funciona? Els participants trien una aplicació mòbil gratuïta per al registre dels desplaçaments i la connecten amb Ciclogreen. Cada vegada que l'usuari pedala, camina o corre acumula punts ("Cicles") que pot canviar després per premis i descomptes. Aquest sistema també proposa una sèrie d'incentius basats en reptes i recompenses; és a dir, crea una mena de competició entre els usuaris, de manera que qui guanyi més punts aconseguirà els premis.

Segons els seus responsables, Ciclogreen compta ja amb més de 5.000 usuaris registrats i diverses empreses públiques, privades, ajuntaments i universitats de diverses ciutats espanyoles l'utilitzen, com ara València amb el programa "Mou-te per València", o bé Còrdova. També el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) i l'Agència d'Obra Pública de la Junta d'Andalusia incentiven els seus empleats perquè vagin amb bicicleta a la feina.

Per això, aquestes institucions han rebut alguns premis, com el "Transition Cities 2016" de l'Ajuntament de València, i el "Climate-KIC Accelerator 2016", de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, l'acceleradora d'empreses més gran d'Europa per a mitigar el canvi climàtic.

Magno assegura que és un bon sistema per a empreses que vulguin complir els objectius del seu Pla de Mobilitat Sostenible i Responsabilitat Social Corporativa. "Nombrosos estudis han demostrat que els treballadors que van amb bicicleta o caminant a la feina són més productius i mostren un absentisme inferior que els qui s'hi desplacen amb cotxe, ja que gaudeixen de més bona salut per l'exercici moderat", assegura el CEO de Ciclogreen.

Afegeix que l'empresa millora la seva imatge interna i externa i pot quantificar la reducció d'emissions de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera que resulta dels desplaçaments sostenibles dels seus empleats, a més de la seva aportació en la lluita contra el canvi climàtic.

Més projectes

A Espanya, el moviment ciutadà "30 dies amb bici" promou l'ús quotidià de la bicicleta animant els participants a comprometre's a anar amb aquest mitjà de transport sostenible 30 dies seguits a l'abril i compartir la seva experiència en xarxes socials. L'any passat, al costat de Ciclogreen, es va llançar el "Repte 30 dies amb bici", amb "un èxit de participació a escala nacional", tal com assenyala Gregorio Magno Toral.

A escala internacional també hi ha projectes semblants. A França, l'Agència del Medi Ambient i Control de l'Energia del Govern gal va engegar el 2014 un programa per a incentivar l'ús de la bicicleta entre els treballadors. Hi van participar 18 empreses i es pagava 25 cèntims d'euro per cada quilòmetre recorregut. Després de cinc mesos, els treballadors van duplicar l'ús de la bici: recorrien una mitjana de cinc quilòmetres i rebien una mitjana de 40 euros al mes.

Els responsables de l'aplicació Biko van començar a Bogotà (Colòmbia). Per cada quilòmetre recorregut amb bicicleta s'ofereixen "bikos", que es poden bescanviar per recompenses (entrades de cinema, promocions de restaurants, descomptes en botigues i centres comercials, etc.) i compartir-les amb altres usuaris. Després de l'èxit assolit a Bogotà, van sortir de la capital colombiana i ara també es troben a Ciutat de Mèxic i Vancouver (Canadà).

A Xile, l'empresa Kappo Bike ha desenvolupat una app que converteix els desplaçaments amb bici per la ciutat en un joc. Els usuaris poden guanyar diverses insígnies i accessoris ciclistes per a personalitzar la seva bicicleta virtual.

Reptes

Els principals reptes d'aquests sistemes procedeixen, a parer del responsable de Ciclogreen, de la manca d'infraestructures (aparcaments de bicicletes segurs) i la dificultat per a arribar als llocs de destinació caminant o amb bici per falta de vies ciclistes i per als vianants.

No obstant això, segons Gregorio Magno, les empreses estan prenent consciència sobre la importància de la promoció de la mobilitat sostenible entre els seus empleats i les ciutats s'estan transformant per retornar l'espai al vianant i al ciclista. Un canvi necessari per a reduir la pol·lució de l'aire, l'autèntic problema de salut mundial que provoca més de sis milions de morts prematures al món.