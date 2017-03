Cristina Cañada, experta de l'IDAE-Ministeri d'Energia: "Cada habitatge malbarata a Espanya un 20% de l'energia que consumeix"

Estalviar energia ens permet pagar menys en les factures, els preus de les quals no paren de pujar, i també contribuir a cuidar el medi ambient. Ho explica Cristina Cañada, tècnic del departament Domèstic i d'Edificis de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. A més, Cañada proposa als consumidors diverses mesures per a estalviar energia a casa.

Com beneficia l'estalvi d'energia el medi ambient?

Si es consumeix menys energia, es produeix menys i es contamina menys. Segons dades de Red Eléctrica Española de 2016, d'un total de 100 gigawatts (GW) de potència instal·lada a Espanya, 46 GW corresponen a centrals elèctriques que funcionen amb combustibles fòssils, els quals produeixen els gasos d'efecte d'hivernacle implicats en el canvi climàtic.

El preu de la llum ha pujat. Què podem fer per a gastar menys?

Per a estalviar energia elèctrica, l'IDAE ofereix molts consells en la seva "Guia Pràctica de l'Energia" (guiaenergia.idae.es). Per exemple, comprar electrodomèstics de la mida que es necessiti, aprofitar al màxim la seva capacitat i que tingui l'etiquetatge energètic de la classe més eficient. També obrir el mínim possible el frigorífic i no introduir-hi productes calents, utilitzar programes de baixa temperatura i fer servir el centrifugat de la rentadora i la calor del sol per a eixugar la roba. Si es té contractada la Tarifa amb Discriminació Horària, convé utilitzar el màxim nombre possible d'electrodomèstics en les hores de descompte, activar els programes econòmics del rentaplats, atendre el seu nivell de sal i abrillantador i un llarg etcètera.

Aconsella aparells d'alta eficiència, però són més cars. Val la pena la inversió?

Sí, tant a l'hora de substituir un electrodomèstic com a l'hora de comprar-lo per primera vegada. L'etiquetatge energètic ajuda i informa el consumidor a conèixer la seva "despesa" energètica. A la llarga, és tan important com fer un bon ús i manteniment d'aquests aparells.

Des de diversos llocs es recomana els consumidors que s'abaixin la potència elèctrica contractada per a pagar menys en la factura. És aconsellable?

Sí. Gran part del pes "captiu" de la factura elèctrica es deu al terme de potència que es paga mensualment, hi hagi consum o no. Amb aquest objectiu, hem de fer d'auditors de la nostra factura i organitzar-nos bé a casa. Hem d'evitar el funcionament simultani dels aparells de més potència elèctrica. Per exemple, si planxem mentre posem el forn elèctric, requerim a la xarxa uns 3 o 4 kW, que, sumats als consums permanents de la llar (frigorífic, stand-by, etc.), necessitaríem un mínim de 4,4 kW. Quan ho fem paguem cada mes aproximadament 15 euros abans d'impostos. Si no fem això habitualment, n'hi hauria prou amb 3,3 kW, amb la qual cosa pagaríem 11 euros i mig.

Com es pot reduir la potència?

La potència contractada va per trams, ja que en realitat, amb la companyia elèctrica, es contracta la intensitat, que s'ofereix en trams de 5 en 5 amperes (A). Per exemple, si la tensió de subministrament és de 220 volts (V) i en tenim 4,40 kW (20 A), el tram següent a què podríem baixar seria a 3,30 kW (15 A). En cas de tenir 230 V i 4,60 kW (20 A), es podria baixar a 3,45 kW (15 V). Per a abaixar-ho hem de contactar amb la nostra companyia elèctrica i, encara que s'incorre en una petita despesa per la gestió del tècnic (uns 9 euros per anar a tocar el comptador), val la pena.

Quines ajudes hi ha per a reduir el nostre consum energètic?

Ocasionalment es convoquen programes d'ajudes per cada comunitat autònoma. Per això és recomanable consultar els seus organismes competents en matèria d'energia. Per exemple, l'IDAE convoca un programa per a millores del comportament energètic de l'edifici, el PAREER-CRECE.

Quanta energia malbaratem els ciutadans pel fet de no tenir sistemes d'estalvi i eficiència? Com podem evitar-ho?

Com a mitjana, i en cada habitatge, al voltant d'un 20%. En primer lloc, amb l'habitatge i el vehicle privat, cal fixar-se en l'etiqueta energètica, ja que són els que més comprometen el nostre consum. I, seguint per ordre d'importància, s'han de triar sistemes de climatització i d'il·luminació de baix consum i equipar la llar amb electrodomèstics de la millor classe d'eficiència.

Surt molt car muntar a casa algun sistema basat en energies renovables per a estalviar?

El millor és adquirir un habitatge construït o reformat amb data posterior al 2007, ja que la legislació garanteix ja, des del mateix edifici, una reducció del consum d'energia en climatització i il·luminació. I igualment considera la instal·lació de sistemes eficients o renovables. Com que no sempre és possible, caldrà incorporar-hi millores, per a les quals no hi ha "receptes" úniques. Cada cas ofereix una possible solució o diverses, perquè hi intervenen factors com el clima, la disponibilitat d'espai per a les instal·lacions, aprofitar instal·lacions anteriors, respectar l'estructura de l'edifici, el pressupost, etc. Per exemple, hi ha habitatges amb una coberta que permet la instal·lació de captadors solars tèrmics, que generen aigua calenta gratuïta i la incorporen al circuit d'ACS (aigua calenta sanitària), i així s'evita el consum d'algun combustible en aquest procés. El retorn de la inversió es pot aconseguir en 3 o 4 anys. Amb altres tecnologies les solucions són diverses. El millor és consultar un expert.