Eficiència i estalvi en la rentada de la roba

Alguns trucs permeten estalviar en totes les fases de la bugada, alhora que la rentadora es fa servir de forma més eficient

La rentadora és un dels electrodomèstics més utilitzats a la llar. Moltes famílies tenen rentadores-assecadores o assecadores, aparells molt útils per a assecar la roba durant els mesos de més fred i pluja. Tot i això, tenen fama de gastar molta energia, un consum que es reflecteix irremeiablement en la factura. Però és possible estalviar electricitat amb aquests electrodomèstics i fer un consum responsable d'una tasca tan quotidiana com fer la bugada.

Abans de rentar

Posar la rentadora a casa és tot un ritual: recollir la roba bruta de cada membre de la família, classificar-la per colors o teixits i posar l'aparell una vegada i una altra fins que tot quedi net. Ara bé: si es vol evitar que la màquina consumeixi més llum del compte, s'han de tenir en compte alguns factors.

Entre els punts més importants hi ha la càrrega de la bugada. És a dir, no és recomanable polsar el botó de la rentadora per a rentar tres samarretes ni cal posar tanta quantitat de roba perquè no pugui filtrar-se l'aigua. En definitiva, és essencial posar la càrrega justa perquè la roba es netegi sense que la màquina faci un sobreesforç.

Tampoc és útil barrejar teixits (com ara texans amb camises de seda) o peces que no tenen el mateix nivell de brutícia, ja que poden passar dues coses: que allò que està més brut no acabi net del tot o que allò que no necessita tant de tractament es faci malbé. Per a evitar-ho, separar la roba en funció d'aquestes dues variables és més pràctic que no fer-ho per colors.

A més, si un és client de la tarifa de preu voluntari petit consumidor (PVPC), la franja horària triada serà vital per a estalviar. Per exemple, el 17 de gener l'energia elèctrica va ser més barata a les cinc del matí, mentre que de vuit a deu de la nit va pujar més d'un 40%.

Durant la rentada

Un cop classificada la roba, és el moment de fer la bugada de la forma més econòmica possible. Amb aquest objectiu s'han de tenir en compte tres variables: sabó, programa i temperatura. No és bo omplir a l'excés la rentadora de sabó. Les màquines actuals marquen amb claredat fins on s'ha d'omplir el compartiment, igual que els mateixos detergents tenen mesuradors en els taps. Cal tenir en compte que, quan l'aparell fa escuma, li costa més treballar i, per tant, el motor acaba consumint més energia, amb l'encariment de la factura que això suposa.

Per la seva banda, el programa seleccionat és important perquè la rentada sigui eficient. Si es té una rentadora relativament nova, és possible que tingui un programa ECO. Malgrat això, no hi ha res com els trucs clàssics per a evitar que la factura es dispari. Així, els cicles curts i de mitja càrrega evitaran consums excessius.

A més, s'aconsella que la temperatura sigui baixa (30 ºC o menys). Perquè ens fem una idea, una rentada a 90 ºC consumeix el doble que a 60 ºC i quatre vegades més que a 40 ºC. Això es deu només al fet que escalfar l'aigua comporta el 80 % del consum elèctric de la rentada. Per aquesta raó convé valorar fins a quin punt la roba està tan bruta i si no val la pena posar-la en remull la vespra en un gibrell perquè l'endemà es desprengui amb més facilitat el greix incrustat o les taques.

Assecada i planxada

L'última part del procés és l'assecada. És habitual que els qui tinguin assecadora la facin servir sovint, però abans de fer-ho convé fer una reflexió sobre si és el moment més adequat, ja que el centrifugat a més revolucions de la rentadora permet estalviar més.

Ara bé, si es vol planxar tota la roba, hi ha molts trucs per a abaixar el consum. A més d'acumular el màxim nombre de peces que requereixin la planxa o aprofitar la calor residual, hi ha tres estratègies de gran efectivitat amb què podem retallar la factura elèctrica:

Fer servir el centrifugat suau per a evitar que la roba acabi arrugada i requereixi una dosi de planxa més gran.

Dedicar temps a l'estenedor: com més estirada es deixi la peça, menys costarà donar-li forma després.

Posar paper d'alumini sota la funda de la post de planxar farà que la calor es mantingui en aquesta superfície i la planxada sigui més ràpida. No obstant això, i per a evitar accidents domèstics, es poden adquirir fundes metal·litzades amb aquesta propietat en qualsevol establiment.