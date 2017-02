Cura capil·lar: pors que estenen mites

Per Internet circulen multitud de falses creences que associen la caiguda del cabell amb alguns hàbits d'higiene i de cura capil.lar

La cura capil·lar és un tema recurrent en alguns fòrums d'Internet. Encara més, s'emeten algunes afirmacions que, massa vegades, no se sostenen en cap base científica. De la mà de diferents experts en la matèria, a continuació es responen algunes de les qüestions que generen més debat sobre la caiguda del cabell i la cura capil.lar.

Per què cau el cabell?

Moltes persones es preocupen quan, coincidint amb la tardor i l'hivern, s'incrementa la caiguda del cabell. Es qüestionen si les cures que procuren al seu cabell són les adequades i, fins i tot, hi ha qui recorre sense pensar-ho gaire a complexos multivitamínics o locions anticaiguda.

Tanmateix, segons explica Ramón Grimalt, dermatòleg i coordinador del Grup Español de Tricologia (GET) de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), els cabells que cauen a la tardor no són pèrdua, sinó que aquest procés forma part de la seva renovació, com ocorre a qualsevol altre mamífer, i es recuperen en tres o quatre mesos, s'utilitzin o no productes anticaiguda.

L'especialista assegura que el 80% de les persones que acudeixen a la consulta perquè tenen la sensació que perden molt més cabell del que haurien no tenen cap malaltia i insisteix que les raspallades i els pentinades tirants no provoquen més caiguda de cabell.

El cabell es desprèn perquè està en fase de renovació, després de portar tres mesos desvitalitzat. Abans de caure, s'inicia la formació d'un de nou a la base del fol·licle que és el que empeny. El que passa és que el nou cabell trigarà tres mesos a ser adult i poder-se notar.

Rentar-se el cabell diàriament augmenta la caiguda del cabell?

No. Aquesta és una altra de les creences errònies que circulen per la Xarxa. En realitat, la fricció mecànica produïda en el cuir cabellut quan el rentem avança el moment de la caiguda del cabell desvitalitzat, que ja estava a punt de caure. Per això, els qui es renten el cap diàriament no tenen tanta sensació d'aquesta pèrdua, perquè cauen menys cabells més sovint. Per contra, els qui amplien la freqüència poden tenir la sensació que en perden molta quantitat.

"La freqüència dels rentats no afecta la caiguda del cabell. El que ocorre és que, quan ens rentem el cap, els cabells que es trobaven en fase telògena (fase de caiguda del cabell) acaben desprenent-se per l'acció de l'aigua i de les friccions de la rentada", adverteix la doctora Olga Hernández, cap del Departament Capil·lar de la Clínica Tufet, de Barcelona.

Tampoc el fet de rentar-se amb freqüència podreix l'arrel del cabell. Cal tenir en compte que la velocitat del recanvi pilós ve determinada per les hormones i no pel nombre de rentades que hom es faci a la setmana.

Fer servir xampú cada dia és perjudicial per al cabell?

No. Fer servir xampú diàriament no és perjudicial per al cabell, ni és causa d'alopècia. "No obstant això, recomanem fer servir un xampú sense detergent (sulfats). L'excés de l'ús d'un xampú amb sulfats pot destruir la queratina del cabell i fer-lo més trencadís i menys flexible, i que es trenqui amb més facilitat", puntualitza la doctora Hernández. L'experta afegeix que la freqüència del tint en el cabell tampoc no afecta la seva caiguda. No obstant això, assegura, el més recomanable és fer servir productes de bona qualitat, que no agredeixin el cuir cabellut, i fer una prova abans d'utilitzar-lo, per descartar que no contingui algun producte que provoqui al·lèrgia.

En la mateixa línia, el doctor Grimalt és contundent i afirma que ni els xampús, ni els tints, permanents, escumes o gomines que hi ha disponibles al mercat, per molt agressius que siguin, poden arribar a l'arrel del cabell i danyar-la. Aquests productes només tenen efecte sobre la tija del cabell i no sobre l'arrel; per aquest motiu, no repercuteixen en una major caiguda.

No obstant això, aquest especialista explica que sí que poden modificar la quantitat de greix que fabriquen els fol·licles pilosos. Així, si es renta de manera molt freqüent el cap, es produeix una producció més gran del sèu protector i, per contra, espaiar la rentada fa que disminueixi.

Malgrat que això no afecta la salut del cabell, sí que ho fa al seu aspecte. De la mateixa manera, també afecten el seu aspecte les raspallades repetides o les rentades freqüents que van desgastant el cabell i provoquen que s'obrin les puntes. Amb tot, aquestes situacions es corregeixen amb la sortida del cabell nou.

Per tots aquests factors, és difícil fixar una periodicitat adequada de rentada del cabell: depèn del greix que fabriqui cadascú i de les seves circumstàncies. El xampú per a un ús habitual, diari, hauria de ser el més neutre, suau i específic possible. I cal tenir en compte que els perfums, les fragàncies i els conservants amb què es fabriquen també poden produir al.lèrgies.

La millor opció és no fer servir xampú?

No. Lola Conejo-Mir, dermatòloga de l'Associació Espanyola de Dermatologia i Venereología (AEDV) a Sevilla, advertia fa uns anys sobre la moda "No Poo"; és a dir, la tendència de rentar-se el cabell amb bicarbonat, vinagre, olis essencials o mel. Segons aquesta experta, la funció del xampú és retirar el greix, les cèl·lules mortes o detritus i altres substàncies que s'acumulen en el cuir cabellut, per la qual cosa no eliminar-les pot provocar-hi irritació i produir sobreinfeccions i al·lèrgies, sobretot en persones de pell sensible.