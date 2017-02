Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Una noia rep una indemnització de 25.548 euros per les lesions sofertes en una pista de kàrting que mancava de les mesures de seguretat adequades

Una noia va participar el 2012 en una carrera de karts en una pista de kàrting. Va xocar amb una tanca de protecció i es va fracturar quatre costelles, una de les quals li va punxar una artèria, fet que li va banyar en sang el pulmó esquerre. Per això, va haver de passar quatre dies a l'UCI, gairebé un mes hospitalitzada i 172 dies (149 dels quals impeditius) fins a la seva curació total, amb tractament psicològic inclòs. La víctima va denunciar la pista de kàrting davant el Jutjat d'Instrucció núm. 7 de Vitòria. Segons la defensa, l'accident es va deure a "la imperícia" de la conductora i el jutjat li va contestar que es tracta d'una instal·lació oberta al públic en general i que no exigeix als seus clients perícia ni experiència al volant. A més, la investigació judicial va descobrir que la instal·lació tenia una il·luminació insuficient, que la tanca de protecció contra la qual va xocar la noia era rígida i no va absorbir adequadament el cop, que el kart mancava de cinturó de seguretat i altres irregularitats. Així, doncs, el jutjat va condemnar la pista de kàrting l'11 de maig de 2016 a indemnitzar la noia amb 13.074 euros i la seva assegurança a pagar uns altres 12.474 euros pels danys corporals, la incapacitat transitòria, les despeses mèdiques, l'atenció psicològica, etc., aplicant el barem d'indemnització en accidents de trànsit, ja que l'activitat de kàrting manca d'una normativa específica per a aquests casos.