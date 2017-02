Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnen un banc a recalcular les quotes d'una hipoteca i a retornar les quantitats cobrades de més per unes clàusules abusives a causa de la manca de transparència

Una consumidora va demandar en el Jutjat de Primera Instància núm. 3 d'Oviedo el banc amb el qual havia subscrit una hipoteca per 119.000 euros. Demanava que s'anul·lessin per abusives les condicions d'amortització i que ordenés el recàlcul del quadre d'amortització i el reintegrament de les quantitats pagades de més. El contracte hipotecari era tan complex que l'informe encarregat a un perit per al judici va necessitar 88 pàgines per a explicar el funcionament del producte financer i els seus riscos. El tribunal va constatar que el sistema d'amortització no es va explicar ni es va negociar, era ambigu i inconcret, que no es va aplicar el "sistema francès" expressat en l'escriptura, que va incloure un interès variable sense informar sobre els tipus de referència i la seva evolució i que l'obligació de venciment anticipat davant de qualsevol incompliment total o parcial és abusiva. Per això, el 21 de juliol de 2016 va dictar sentència en què condemnava el banc a eliminar les clàusules denunciades, a recalcular totes les quotes del préstec sense generació d'interessos i a retornar a la demandant les quantitats cobrades en aplicació de les clàusules anul·lades.