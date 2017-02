Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un jutjat redueix a zero l'interès de mora del 18% de la targeta de client d'un comerç en titllar-lo d'"evidentment usurari"

Un client va fer compres en un comerç per valor de 1.751 euros. Les va efectuar amb la seva targeta de client, el contracte de la qual fixava un interès per mora del 18%. Atès que no va pagar aquestes compres, l'establiment el va demandar davant el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Fuenlabrada i li va reclamar els 1.751 euros de la compra més 315 euros d'interessos. La defensa va apel.lar a la Llei 1/2003 de Protecció dels Deutors, que estableix que serà nul·la per abusiva la clàusula que estableixi l'interès per sobre de 2,5 vegades l'interès legal dels diners. El 2011, quan el demandat va signar el contracte de la targeta, aquest interès era del 4%. Per tant, amb aquests 14 punts de diferència entre l'interès legal dels diners (4%) i l'interès per mora de la targeta (18%), el jutjat de Fuenlabrada va dictar sentència el 15 de juliol de 2016 en què declarava "evidentment usurari" l'interès de la targeta, anul·lava la clàusula i condemnava el client a abonar els 1.751 euros de la compra feta, però sense cap penalització afegida.