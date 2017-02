Terminis per a comunicar sinistres a les companyies asseguradores

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc alguns dubtes sobre el procediment per a comunicar un sinistre a la meva companyia d'assegurances. Quin és el termini de què disposo? A més, quant de temps té la companyia d'assegurances per a indemnitzar el dany comprovat d'acord amb la meva cobertura? Hi ha interessos de demora en el cas que l'assegurança es retardi a pagar la indemnització? Què diu la llei sobre tot això?

L'article 16 de la Llei 50/1980 de Contracte d'Assegurança estableix que el sinistre ha de ser comunicat a la companyia asseguradora en un termini màxim de set dies hàbils (no hi compten els diumenges ni els festius). De la seva banda, l'article 18 dicta que la companyia, des que rep la comunicació del sinistre per part del seu client, té un període de quaranta dies per a efectuar el pagament mínim del sinistre demostrat i cobert (segons el que ha ocorregut i la seva complexitat, el peritatge i la valoració final del dany poden trigar a produir-se més de quaranta dies). I, finalment, l'article 20 diu que la companyia asseguradora disposa d'un termini de tres mesos des de la data del sinistre per a completar el pagament total de la indemnització. Si supera aquest termini de tres mesos, l'assegurança haurà de pagar uns interessos per mora, per retard, equivalents a l'interès legal dels diners vigents en el moment en què es reporti, incrementat en un 50%. Si el retard en el pagament de la indemnització supera els dos anys, l'interès anual per mora no podrà ser inferior al 20%.