Reclamació per instal·lació defectuosa

Fa quatre mesos vaig posar un estenedor nou sota la finestra de la cuina que dóna a un carreró. Un dia, en tornar a casa, vaig trobar l'estenedor caigut al carrer. S'havia despenjat i havia provocat danys en un cotxe aparcat a sota (rascades i bonys al capó) i, per descomptat, a la roba estesa. Aquell dia no va haver-hi forts vents, ni molt menys, i només havia caigut el meu estenedor dels diversos que hi ha al meu bloc. Puc reclamar a la ferreteria que me'l va instal·lar?

Sembla evident que aquest estenedor estava mal instal·lat, ja que no és normal que amb només quatre mesos d'ús i en condicions meteorològiques normals es desprengui de la façana i caigui al carrer. La ferreteria que el va instal·lar està obligada a col·locar-n'hi un altre de nou, per descomptat de forma més segura que el primer, i indemnitzar-lo per tots els danys que ha provocat la caiguda de l'estenedor defectuós. Demani al propietari del vehicle afectat que quantifiqui i li comuniqui per escrit i amb detall el valor de la reparació d'aquestes rascades i bonys en el capó. També tracti de fer un càlcul tan realista i honest com sigui possible sobre el valor de la roba malmesa per l'incident i adreci's a la ferreteria reclamant-li que li aboni l'import dels danys i li col·loqui bé un estenedor nou. La ferreteria no hauria de posar-hi cap objecció, ja que la seva negligència sembla clara. Si ho fes, demani un Arbitratge de Consum si aquest comerç està adherit a aquest sistema i, si no ho està, interposi una demanda judicial presentant tots els documents que la justifiquin: factura de compra i instal·lació de l'estenedor, fotos del resultat de l'incident (si n'hagués fet), factura de reparació o valoració de danys en el vehicle afectat, estimació de valor de la roba malmesa i una còpia del full de reclamacions emplenat i lliurat a la ferreteria en qüestió.