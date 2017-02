Economia circular: casos pràctics

Diverses empreses ja practiquen l'economia circular transformant els residus en nous productes

L'economia circular és un nou model econòmic fonamentat a mantenir el valor dels productes i serveis el màxim de temps possible, amb la finalitat de minimitzar el consum i el rebuig de matèries primeres, recursos i energia. En definitiva, es tracta de tancar el cicle de vida enfront de l'alternativa lineal que consisteix a extreure, fabricar, utilitzar i dipositar o eliminar.

Nombroses empreses i ciutadans fa temps que apliquen al seu model de negoci aquest concepte. Tot seguit, es mostren sis exemples de productes de companyies que basen la seva línia de negoci en l'economia circular.

Reciclatge

Estores dels automòbils elaborades a partir de PET reciclat: la majoria de les estores del cotxe i de les safata del maleter estan elaborades a partir del material que una empresa anomenada Eko-REC produeix a partir de residus de PET (politereftalat d'etilè). Es tracta de material plàstic amb el qual es fabriquen la major part de les ampolles d'aigua i refrescs. Aquesta companyia converteix a l'any 25.000 tones de PET en fibres per a fabricar components d'automoció i làmines per a safates del sector alimentari. En el cas de la fibra, al dia es fabriquen 25 tones de polièster; és a dir, 33 milions de quilòmetres de fil que surten de triturar i fondre quatre milions d'ampolles de colors (amb les transparents es fan les làmines de PET per a safates).

Separadors de carrils bici fabricats a partir de cables de RAEE (residus d'aparells elèctrics i electrònics): l'empresa Zicla fa servir, per a la fabricació del separador de carril bici ZEBRA, entre altres materials plàstics, els procedents de reciclatge de cable elèctric fora d'ús. Aquest producte sorgeix com a resultat d'un projecte que tenia per objectiu buscar aplicacions industrials per a les fraccions plàstiques (sobretot PVC) d'alta qualitat utilitzades en la fabricació de cable elèctric. Els gestors de residus han estat interessats tradicionalment de manera exclusiva en la recuperació dels metalls presents en el cable. L'augment del volum d'aquest residu i l'increment del cost d'abocament van portar Zicla a aprofitar l'oportunitat que li oferia aquesta fracció.

Reparació i refabricació

L'economia circular no és només reciclatge, sinó que també es tracta d'allargar la vida dels productes i serveis mitjançant la reutilització, la reparació o la refabricació. Encara que els darrers temps molts dels productes que es consumeixen no són reparables, hi ha alguns exemples interessants sobre reparació i refabricació:

Allargar la vida útil de les bateries de l'automòbil: en la majoria dels casos, les bateries dels cotxes són reparables. Per mitjà d'una tecnologia que ha desenvolupat la pime Rebattery, se'n pot allargar la vida útil. Amb aquesta iniciativa, Rebattery ha guanyat el Premi Europeu al Medi Ambient a l'Empresa de la secció espanyola i és finalista per al lliurament de l'European Business Awards for the Environment 2016-2017.

Refabricació en el sector de l'automòbil: la refabricació o remanufactura consisteix a retornar a un producte usat almenys el seu rendiment original, garantint que és equivalent o millor que el del producte fabricat de nou. La refabricació no s'ha de confondre amb el recondicionament, la reparació, la reutilització o la modificació del producte original. Un dels àmbits d'oportunitat de la refabricació és el sector de l'automòbil. A Europa hi ha diverses iniciatives promogudes per les principals marques de cotxes. Més a prop, a Euskadi també n'hi ha alguns exemples interessants. L'empresa WAT n'és un. Des de fa més de 40 anys està especialitzada en la fabricació i la refabricació de sistemes de direcció. Els productes refabricats es venen al mercat amb les mateixes condicions i garanties que els productes nous, la qual cosa permet parlar de remanufactura i no de productes reparats o de segona mà.

Ecodisseny

Segons dades de l'Agència Federal Alemanya de Medi Ambient, el 80% dels impactes ambientals associats a un producte es defineixen en el concepte. Per aquest motiu la fase de disseny o ecodisseny és tan crítica per a avançar cap a l'economia circular.

L'ecodisseny és una metodologia que considera la variable ambiental com un criteri més a l'hora de decidir sobre el procés de disseny de productes industrials.