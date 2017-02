Sucs de moda

Els sucs cold press o amb premsatge en fred es poden prendre sense perill, sempre tenint en compte la seva composició nutricional i que la millor manera de prendre fruites i verdures és en la forma fresca

Vivim en una societat preocupada per la nutrició i l'alimentació i per malalties relacionades amb la dieta com l'obesitat, la dislipèmia, la hipertensió o el càncer, entre d'altres, que cada cop són més prevalents. Així, gran part de la societat es troba avui dia prou motivada per a adoptar canvis que millorin la seva qualitat de vida.

Avui dia hi ha prou consens científic per a afirmar que, si es vol millorar la salut amb la dieta, cal prioritzar el consum d'aliments vegetals. Aquesta dieta ha de ser abundant en fruites, verdures, hortalisses, fruites seques i llegums; i moderada en cereals i fècules (preferentment integrals), lactis (evitant sobretot els derivats rics en greixos i sucres) i proteïnes animals (carns, peixos i ous). A més, hauria de ser una prioritat potenciar l'ús d'aliments frescos i promoure'n una variabilitat elevada en el consum, a més d'evitar aliments processats rics en greixos i sucres.

Fruita i verdura

Les diferents associacions, organitzacions i societats científiques relacionades amb l'alimentació recomanen que la nostra dieta contingui almenys 5 racions al dia de fruita, verdura o hortalisses.

Encara més: l'Organització Mundial de la Salut (OMS) posa l'accent en l'augment del consum d'aquests dos tipus d'aliments com un dels consells que cal tenir en compte en l'elaboració de polítiques i directrius dietètiques nacionals, tant per a la població com per als individus. I és que cada vegada hi ha una evidència més gran que la ingesta d'aquest tipus d'aliments és insuficient, la qual cosa es relaciona amb una incidència més alta de diverses malalties com les dites més amunt. L'OMS estima, que el 2010, uns 6,7 milions de defuncions van ser degudes a un consum inadequat de fruita i verdura.

En una dieta equilibrada i saludable

La fruita, la verdura i les hortalisses són aliments poc calòrics, rics en vitamines, minerals i fibra i altres substàncies beneficioses com els fitoesterols, els flavonoides i altres antioxidants. El contingut calòric de les fruites que més consumim varia entre les 30 i 50 kcal per cada 100 g; és a dir, unes 70 o 100 kcal per ració de fruita, i el seu contingut en hidrats de carboni (barreges de fructosa, glucosa i sacarosa habitualment) se situa entre 5 i 10 g per cada 100 g en la majoria de les fruites.

El consum variat de fruita i verdura ajuda a assegurar una ingesta adequada de molts d'aquests nutrients essencials. Així, doncs, hauríem de potenciar el consum d'aquest tipus d'aliments en la forma fresca i evitar derivats processats que puguin contenir una aportació calòrica més alta, menys fibra, menys vitamines i minerals i més sucres.

La moda dels sucs

L'auge creixent de l'alimentació sana estimula també la indústria alimentària a adaptar la seva gamma de productes a aquestes noves modes. Així, doncs, una de les grans modes dels darrers anys han estat els sucs i les dietes "detox". En aquests moments hi ha un gran consens entre els professionals que asseguren que el nostre organisme no necessita desintoxicar-se de la nostra dieta habitual i que més aviat el que es necessita és modificar la nostra alimentació per adaptar-la a les recomanacions que les societats científiques ens ofereixen. Per tant, com amb tots els aliments, també els sucs s'haurien de prendre de manera controlada.

Tanmateix, el fet que es posi de moda la fruita i la verdura sí que és positiu si no ens deixem enganyar per falsos missatges de salut. Consumir sucs, batuts o triturats de fruites, verdures i hortalisses (fixant-nos en el seu contingut nutricional) pot ser una molt bona manera de començar a introduir aquest tipus d'aliments en persones que no en prenen.

L'opció ideal és escollir preparats casolans en els quals conservem la fibra d'aquests aliments (és a dir, no treure'n la polpa, ni colar el suc i triturar tota la fruita o verdura sense descartar part de l'aliment) i, per descomptat, no afegir-hi sucre o altres aliments dolços. El mateix hauríem de fer quan es tracti d'un preparat processat: es recomana triar purés més que sucs concentrats i evitar els afegits de sucres o similars. La clau serà observar els ingredients i la seva composició nutricional abans de decidir.

"Cold press"

Una altra de les novetats del mercat dels sucs són els anomenats "cold press" o premsatge en fred. Aquest tipus de preparació assegura una millor preservació de vitamines en el producte final. A més, incorporen, de nou, hortalisses i verdures com a part dels ingredients.

Habitualment es tracta de barreges de sucs, concentrats de sucs i triturats de fruites i verdures sense cap altre ingredient afegit, de manera que el seu contingut en fibra pot ser més alt que en els sucs. Per tant, de nou serà la llista d'ingredients i la composició nutricional del producte el que donarà la clau per a saber com és de recomanable el suc.

Sens dubte, aquestes begudes són més recomanables que els sucs ensucrats o les begudes refrescants ensucrades i per tant poden ajudar a millorar el perfil de begudes que consumim. No obstant això, no haurien de fer-nos oblidar que el que es recomana de debò és consumir fruita i verdura i que el seu consum no equival al d'aquests aliments. A més, cal destacar que algunes de les al·lusions de salut que s'hi fan servir ("Detox", "Forever young", "The green medicine") estan totalment fora de lloc i de cap manera justificades.