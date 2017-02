A Espanya, la prevalença d'aquest tipus de trastorns se situa entre el 4,1% i el 6,4%, que afecta en la majoria dones adolescents

En un cercador com Google poden aparèixer al voltant de 500.000 pàgines proanorèxia i probulímia en menys d'un segon

La imatge publicitària del cos extremadament prim de la model francesa Isabelle Caro, malalta d'anorèxia des de 13 anys, va impactar el 2007 un públic acostumat des de feia dècades a veure i desitjar una bellesa artificial. I més encara ho va fer la seva mort tres anys més tard.

L'anorèxia i la bulímia no són malalties desconegudes. Des de fa dècades han estès els seus tentacles entre la població cada vegada més i més jove. I és que l'alimentació, el nostre mitjà per a satisfer les necessitats alimentàries, també pot esdevenir un problema quan hi ha un comportament patològic al darrere.

El metge psiquiatre Vicente José Turón Gil i la pediatra Laia Turón Viñas expliquen en un "Manual sobre els Trastorns de la Conducta Alimentària", publicat per l'Associació Espanyola per a l'Estudi dels Trastorns de la Conducta Alimentària (AEETCA), que "l'alimentació és fonamental en el desenvolupament psicològic" i que "la relació entre confort i disconfort amb el menjar es manté al llarg de tota la vida, per la qual cosa no ens ha de sorprendre que l'ansietat, la depressió o l'alegria influeixin decisivament en els processos d'alimentació".

EROSKI CONSUMER ha volgut dedicar espai a aquest tipus de patologies relacionades amb l'alimentació per conèixer la prevalença que tenen a escala nacional i la seva presència a Internet. I és que, tal com destaca la Guia de Pràctica Clínica sobre Trastorns de la Conducta Alimentària del Sistema Nacional de Salut, elaborada el 2009 per un grup de professionals vinculats a aquest tipus de trastorns, "els TCA han adquirit una gran rellevància sociosanitària per la seva gravetat, complexitat i dificultat per a establir un diagnòstic en totes les seves dimensions i tractament específic".

Per elaborar l'estudi, s'han consultat documents publicats per diverses organitzacions, com l'Associació Espanyola per a l'Estudi dels Trastorns de la Conducta Alimentària (AEETCA), l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB), l'Associació Càntabra pro-Salut Mental (ASCASAM), Creu Roja, l'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA) i el Servei Especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària (SETCA).

Els TCA L'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB) defineix els trastorns de la conducta alimentària o TCA com a "trastorns mentals caracteritzats per un comportament patològic enfront de la ingesta alimentària i una obsessió pel control de pes". Afegeix que són malalties amb conseqüències negatives en la salut física de la persona, però també en la mental. Encara que l'anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa són els TCA més coneguts, n'hi ha uns altres que també s'estan expandint entre la població. L'ACAB destaca el trastorn per afartament (episodis d'ingesta compulsiva de forma recurrent) i els TCANE (Trastorns de la Conducta Alimentària No Especificats). Aquests últims són aquells en els quals hi ha símptomes relacionats amb la conducta alimentària, però no compleixen criteris suficients per a diagnosticar anorèxia nerviosa o bulímia nerviosa. Així mateix, ACAB en destaca alguns altres com la pica (ingerir substàncies no nutritives com sorra o guix, més comuna en nens amb autisme o amb retard mental), trastorn per remugament (regurgitacions repetides d'aliments que van de l'estómac a la boca, per a tornar a mastegar) i el trastorn d'evitació/restricció dels aliments d'inici en la infància (implica un rebuig a l'alimentació i variacions extremadament capritxoses del que és una conducta alimentària normal). Amb tot, un estudi publicat el 2012 pel Servei d'Epidemiologia de la Comunitat de Madrid, "Butlletí Epidemiològic de la Comunitat de Madrid" ressalta la importància d'aquest tipus de trastorns TCA perquè "constitueixen un problema important de Salut Pública als països desenvolupats per la seva prevalença, necessitat de tractament especialitzat, tendència a la cronicitat i gravetat".